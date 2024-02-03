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Pınar Karşıyaka, Türk Telekom'u 81-70 mağlup etti - Son Dakika
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Spor

Pınar Karşıyaka, Türk Telekom'u 81-70 mağlup etti

Pınar Karşıyaka, Türk Telekom\'u 81-70 mağlup etti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Pınar Karşıyaka, deplasmanda Türk Telekom'u 81-70 yenerek galibiyetle ayrıldı. Maç öncesi depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşu yapıldı ve sahaya pankart asıldı. İlk çeyrek sonunda Pınar Karşıyaka 13-12 önde girdi. İkinci çeyrekte farkı açan Pınar Karşıyaka, ilk yarıyı 33-25 önde tamamladı. Üçüncü çeyrekte Türk Telekom skoru eşitledi ancak Pınar Karşıyaka son periyoda 54-47 önde girdi. Son periyotta Pınar Karşıyaka, Jaylon Brown ve Vitto Brown'un etkili performansıyla maçı 81-70 kazandı.

03.02.2024 19:59
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Salon: Ankara

Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Mehmet Serdar Ünal, Erhan Gürsel

Türk Telekom: İsmail Cem Ulusoy 4, Wallace 15, Palmer 11, Yiğitcan Saybir 8, Enoch 9, Troy Selim Şav, Brandon Brown 3, Okben Ulubay 5, Jones 15

Pınar Karşıyaka: Kenan Sipahi 8, Jaylon Brown 13, Martin 7, Vitto Brown 16, Carey 12, Furkan Haltalı 4, McCollum 21, Thomas Akyazılı

1. Periyot: 12-13

Devre: 25-33

3. Periyot: 47-54

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Pınar Karşıyaka, konuk olduğu Türk Telekom'u 81-70 yendi.

Takımlar, sahaya "6 Şubat 2023 Kalplerimiz deprem bölgesinde atıyor" yazılı pankartla çıktı. Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için maç öncesi bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

İki ekibin de düşük şut yüzdesiyle oynadığı ilk çeyrek, Pınar Karşıyaka'nın 13-12 üstünlüğüyle tamamlandı.

McCollum'un 2. periyodun son bölümündeki sayılarıyla farkı açan Pınar Karşıyaka, dış şutlardaki başarısızlığı ve top kayıpları yüzünden oyun ritmini bulamayan rakibi karşısında ilk yarıyı 33-25 önde kapattı.

Palmer'ın yaptığı 2 blokla ateşlediği başkent ekibi, Wallace ve Jones'un basketleriyle 3. çeyreğin bitimine 2 dakika kala skoru eşitledi (44-44). Fakat McCollum ve Jaylon Brown, attığı kritik basketlerle Pınar Karşıyaka'nın son 10 dakikaya 54-47 önde girmesini sağladı.

Son periyodda Türk Telekom'un farkı iki hücuma kadar düşürdüğü anlar oldu ancak Pınar Karşıyaka'da devreye giren Jaylon Brown ve Vitto Brown, farkın kapanmasına izin vermedi. Böylece Pınar Karşıyaka sahadan 81-70 galip ayrıldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Pınar Karşıyaka, Türk Telekom'u 81-70 mağlup etti - Son Dakika
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