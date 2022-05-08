Pınar Karşıyaka'ya Play-Off'ta zorlu rakip - Son Dakika
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Pınar Karşıyaka'ya Play-Off'ta zorlu rakip

08.05.2022 11:45
Pınar Karşıyaka'ya Play-Off'ta zorlu rakip

ING Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 3 yenilginin ardından normal sezonu Darüşşafaka'yı deplasmanda 84-80 yenerek moralli bir şekilde 7'nci sırada tamamlayan Pınar Karşıyaka, Play-Off'ta 2'nci basamakta yer alan Anadolu Efes ile eşleşti.

ING Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 3 yenilginin ardından normal sezonu Darüşşafaka'yı deplasmanda 84-80 yenerek moralli bir şekilde 7'nci sırada tamamlayan Pınar Karşıyaka, Play-Off'ta 2'nci basamakta yer alan Anadolu Efes ile eşleşti. Kaf-Kaf, geçen sezon şampiyon olduğu Euroleague'de bu yıl yine Dörtlü Final'e adını yazdıran, ligin de son şampiyonu olan Anadolu Efes ile saha avantajı olmadan karşı karşıya gelecek.

Toplam 2 galibiyete ulaşan tarafın yarı finalist olacağı seride ilk maçı deplasmanda oynayıp, rövanşa evinde çıkacak Karşıyaka, eşitlik durumunda üçüncü karşılaşma için de İstanbul'a gidecek. Karşıyaka, güçlü rakibini elerse yarı finalde Galatasaray Nef - Bahçeşehir Koleji eşleşmesinin galibiyle final için karşılaşacak. İzmir temsilcisi, bu yıl normal sezonda deplasmanda 78-77 mağlup olduğu Efes'i rövanşta evinde 78-73 yenmiş, rakibine Türkiye Kupası'nda ise 87-64 yenilmişti.


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Basketbol Süper Ligi, Pınar Karşıyaka, Anadolu Efes, Karşıyaka, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Pınar Karşıyaka'ya Play-Off'ta zorlu rakip - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pınar Karşıyaka'ya Play-Off'ta zorlu rakip - Son Dakika
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