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Pınar Karşıyaka Yardımcı Antrenörü Engin Gençoğlu, Beysu Konyaspor Başantrenörü oldu - Son Dakika

Pınar Karşıyaka Yardımcı Antrenörü Engin Gençoğlu, Beysu Konyaspor Başantrenörü oldu

08.02.2022 12:04
Pınar Karşıyaka Yardımcı Antrenörü Engin Gençoğlu, Beysu Konyaspor Başantrenörü oldu

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'nın yardımcı antrenörlerinden Engin Gençoğlu, Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi ekiplerinden Beysu Konyaspor Basketbol'da başantrenörlük görevine getirildi.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'nın yardımcı antrenörlerinden Engin Gençoğlu, Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi ekiplerinden Beysu Konyaspor Basketbol'da başantrenörlük görevine getirildi.

Pınar Karşıyaka'dan yapılan açıklamada, yeşil-kırmızılı ekibe yıllarca hizmet veren yardımcı antrenör Engin Gençoğlu ile yolların karşılıklı anlaşmayla ayrıldığı belirtildi.

Engin Gençoğlu'nun Beysu Konyaspor Basketbol'un başantrenörü olduğunun aktarıldığı açıklamada, "Değerli antrenörümüz Engin Gençoğlu'na Pınar Karşıyaka'mıza verdiği emek için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.

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Basketbol Süper Ligi, Pınar Karşıyaka, basketbol, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Pınar Karşıyaka Yardımcı Antrenörü Engin Gençoğlu, Beysu Konyaspor Başantrenörü oldu - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Pınar Karşıyaka Yardımcı Antrenörü Engin Gençoğlu, Beysu Konyaspor Başantrenörü oldu - Son Dakika
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