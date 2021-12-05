Pınar Karşıyaka yeniden Avrupa sahnesinde

ING Basketbol Süper Ligi'nde son 3 maçta aldığı 2 mağlubiyetle zirveden indikten sonra cuma günü Galatasaray NEF'i evinde mağlup ederek tekrar çıkışa geçen Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda yarın Hapoel Bank Yahav Jerusalem'i yeni bir başlangıç yapmak için ağırlayacak.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki mücadelenin hava atışı saat 20.00'de yapılacak. Bilet fiyatları tam 50, öğrenci 30 TL olarak belirlendi. Galatasaray maçını tribünden izleyen taraftarlara biletlerini ibraz etmeleri halinde gişede 10 TL indirim yapılacak. Karşıyaka'da ameliyat olan Semih Erden yine forma giyemeyecek.