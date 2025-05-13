Pınarbaşı Okul Spor Turnuvasında Final Heyecanı

Kayseri'nin Pınarbaşı İlçe Kaymakamlığı tarafından Pınarbaşı Belediyespor'un katkıları ile düzenlen orta okullar ve liseler arası futbol ve voleybol turnuvasında yarı finaller oynandı ve finale çıkan takımlar belli oldu.

Pınarbaşı ilçesinde bulunun tüm orta okul ve liselerin katıldığı ve gençleri spora kanalize etmek için 'Haydi Çocuklar Okula, Haydi Çocuklar Spora' sloganı ile düzenlenen futbol ve voleybol turnuvasında final heyecanı yaşanıyor. Oynanan grup maçlarının ardından yarı final maçları da tamamlandı. Pınarbaşı BelediyesporKulüpSorumlusu BülentMağara, turnuvaya merkez ve köylerde bulunan tüm okulların katılım sağladığını söyledi. Mağara; "Kaymakamlığımızın idaresinde ilçe milli eğitim müdürlüğümüz ve Pınarbaşı Belediyespor katkıları ile düzenlenen turnuvaya emeği geçen tüm okul müdürü ve ilçe halkına teşekkür ediyoruz. Kayseri, ilçemize 90 kilometre uzaklıkta olsa da çocuklarımızı dijital platformdan uzak tutmak için elimizden gelen ne ise yapmaya hazırız" dedi.

Oynanan yarı final maçlarının ardından liseler arası futbol turnuvası finali bugün Fen lisesi ve Borsa İstanbul Anadolu Lisesi arasında, orta okular final maçı 16 Mayıs'ta Fikri Çeliker Ortaokulu ve Pınarbaşı YİBO arasında oynanacak. Final maçları Pınarbaşı İlçe Stadı'nda yapılacak. - KAYSERİ