Pique'den ayrılan Shakira, spor dünyasının başarılı temsilcilerinden birisinin teknesinde görüntülendi - Son Dakika
Üye Girişi

Pique'den ayrılan Shakira, spor dünyasının başarılı temsilcilerinden birisinin teknesinde görüntülendi

11.05.2023 15:17

Barcelona'nın eski futbolcusu Gerard Pique olan ayrılığı uzun süre dillerden düşmeyen ünlü şarkıcı Shakira'nın yeni aşkının da spor dünyasının önemli isimlerinden biri olduğu görüldü. Formula 1 yıldızı Lewis Hamilton ile ilişki yaşadığı ileri sürülen Shakira, ünlü pilot ile teknede görüntülendi.

12 yıl birlikte olduğu Gerard Pique'den kendisini aldatması sonrası ayrılan dünyaca ünlü şarkıcı Shakira, yeni bir aşka yelken açtı.

TEKNEDE GÖRÜNTÜLENDİLER

Shakira'nın bir akşam yemeğinde Formula 1 pilotu Lewis Hamilton ile görüşmesinin ardından ikilinin aşk yaşadığı iddia edilmişti. Çıkan dedikoduların ardından ikilinin Miami'de bir teknede görüntülendi. Shakira'nın tekneye binmesine Hamilton'ın yardım etmesi sonrası aşk yaşadıkları iddiaları güçlendi.

"ÇOCUKLARIM MEDYA TARAFINDAN TACİZE MARUZ KALDI"

Hayatını çocuklarıyla birlikte Miami'de sürdüren Shakira daha önce yaptığı açıklamada, "Hayatımın büyük bir değişikliğe girdiği bu dönemde ailemin ve benim hayatımın merak edilmesi oldukça anlaşılabilir bir durum. Ancak çocuklarım Milan ve Sasha çok zor bir yıl atlattılar. Oğullarım Barcelona medyası tarafından devamlı tacize maruz kaldı ve rahatsız edildi.

"SİZE YALVARIYORUM"

Şimdi yeni hayatına başlayanlar çocuklarım için, medyadan onların özel hayatına saygı göstermelerini rica ediyorum. Onları okula girerken veya çıkarken, evin kapısında beklerken veya herhangi bir yerde takip etmemeniz için size yalvarıyorum. Bunu sizden bir şarkıcı olarak değil, çocuklarının psikolojik ve duygusal durumlarını önemseyen ve korumaya çalışan bir anne olarak talep ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Shakira ve Lewis Hamilton'ın görüntüleri:

Teknede görüntülendiler! Pique'den ayrılan Shakira'nın yeni aşkı da spor dünyasından
Görüntü: The Mega Agency
Teknede görüntülendiler! Pique'den ayrılan Shakira'nın yeni aşkı da spor dünyasından
Görüntü: The Mega Agency
Teknede görüntülendiler! Pique'den ayrılan Shakira'nın yeni aşkı da spor dünyasından
Görüntü: The Mega Agency
YORUMLAR
500
Objektiflerden kaçamadılar! Pique'den ayrılan Shakira'nın yeni aşkı da spor dünyasından Objektiflerden kaçamadılar! Pique'den ayrılan Shakira'nın yeni aşkı da spor dünyasından

Lewis Hamilton, Barcelona, Formula 1, Shakira, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Pique'den ayrılan Shakira, spor dünyasının başarılı temsilcilerinden birisinin teknesinde görüntülendi - Son Dakika


Son Dakika
16:24 Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilme kararı, dünya basınında da ses getirdi: Muhalefete katkı sağlayabilir
16:21 İnce'den sonra Sinan Oğan'ın da adaylıktan çekileceği iddialarına Ümit Özdağ'dan yanıt gecikmedi
16:18 İstanbulspor-Galatasaray maçının oynanacağı yer belli oldu
16:09 Kadıköy'de mi oynanacak? İşte İstanbulspor-Galatasaray maçının adresi
16:07 Dünyaca ünlü oyuncu Ben Affleck ve Jennifer Lopez, kameraların önünde tartıştı
16:07 İnce'nin ardından Sinan Oğan'da mı adaylıktan çekiliyor? Bomba iddiaya yanıt Ümit Özdağ'dan geldi
16:03 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, adaylıktan çekilen İnce için: Muharrem İnce ne oldu da çekildi bilemiyorum, üzüldüm
16:02 İnce'nin çekilme kararı dünya basınında böyle yankılandı: Muhalefete katkı sağlayabilir
16:02 Sinan Oğan, seçimlerin 2. tura kalması halinde kendisinin Cumhur İttifakı'nı destekleyeceğini ortaya atan isme ateş püskürdü
15:56 Cristiano Ronaldo ile sevgilisi Georgina Rodriguez hakkında çıkan haberlere Ronaldo'nun annesi daha fazla sessiz kalamadı: Bu haberler yalan
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2023 16:53:33. #1.11#
SON DAKİKA: Pique'den ayrılan Shakira, spor dünyasının başarılı temsilcilerinden birisinin teknesinde görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement