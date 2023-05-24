Pirlo ile yolları ayıran Fatih Karagümrük, takımın başına Alparslan Erdem'i getirdi - Son Dakika
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Pirlo ile yolları ayıran Fatih Karagümrük, takımın başına Alparslan Erdem'i getirdi

24.05.2023 17:25

Andrea Pirlo ile karşılıklı anlaşmaya vararak sözleşmeyi fesheden Fatih Karagümrük, takımı sezon sonuna kadar Alparslan Erdem'in çalıştıracağını duyurdu.

Spor Toto Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'te sıcak gelişmeler yaşanıyor. İstanbul ekibi, dünyaca ünlü hoca Andrea Pirlo ile yollarını ayırdı. Pirlo'nun koltuğu jet hızıyla doldu.

TAKIM, ALPARSLAN ERDEM'E EMANET

Fatih Karagümrük, takımı sezon sonuna kadar Alparslan Erdem'in çalıştıracağını açıkladı. 34 yaşındaki Erdem, Karagümrük'te antrenör olarak görev yapıyordu.

44 PUANDA BIRAKTI

Fatih Karagümrük, Süper Lig'de 33 maçta 11 galibiyet, 11 beraberlik ve 11 yenilgi elde etti. İstanbul ekibi topladığı 44 puanla 9. sırada yer alıyor.

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Pirlo ile yolları ayıran Karagümrük, koltuğu çabuk doldurdu! Takımın başına Alparslan Erdem geçti Pirlo ile yolları ayıran Karagümrük, koltuğu çabuk doldurdu! Takımın başına Alparslan Erdem geçti

Fatih Karagümrük, Alparslan Erdem, Andrea Pirlo, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Pirlo ile yolları ayıran Fatih Karagümrük, takımın başına Alparslan Erdem'i getirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pirlo ile yolları ayıran Fatih Karagümrük, takımın başına Alparslan Erdem'i getirdi - Son Dakika
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