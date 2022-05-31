Plaj Voleybolu Türkiye Şampiyonası, Didim'de başladı - Son Dakika
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Plaj Voleybolu Türkiye Şampiyonası, Didim'de başladı

31.05.2022 09:56
Plaj Voleybolu Türkiye Şampiyonası, Didim'de başladı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) ev sahipliğinde Plaj Voleybolu Türkiye Şampiyonası, Didim'de başladı.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) ev sahipliğinde Plaj Voleybolu Türkiye Şampiyonası, Didim'de başladı.

ADÜ ev sahipliğinde düzenlenen Plaj Voleybolu Türkiye Şampiyonası, geçtiğimiz günlerde gerçekleşen teknik toplantının ardından seremoni ve müsabakalar ile Didim'de başladı. Üniversitelerarası Plaj Voleybolu Türkiye Şampiyonası, 30 üniversite takımının katılımı ile Didim Akbük ADÜ Sosyal Tesisleri'nde gerçekleşiyor. Birbirinden renkli görüntülere sahne olacak olan şampiyona 2 Haziran 2022 tarihinde sona erecek. - AYDIN

Plaj Voleybolu Türkiye Şampiyonası, Didim'de başladı
Plaj Voleybolu Türkiye Şampiyonası, Didim'de başladı
Plaj Voleybolu Türkiye Şampiyonası, Didim'de başladı
Plaj Voleybolu Türkiye Şampiyonası, Didim'de başladı
Plaj Voleybolu Türkiye Şampiyonası, Didim'de başladı

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Kaynak: İHA

Adnan Menderes Üniversitesi, Türkiye, Aydın, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Plaj Voleybolu Türkiye Şampiyonası, Didim'de başladı - Son Dakika


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