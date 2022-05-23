SPOR Plaj voleybolunda İsveç ve ABD zirvede - Son Dakika
Üye Girişi

SPOR Plaj voleybolunda İsveç ve ABD zirvede

23.05.2022 10:28

SPOR Plaj voleybolunda İsveç ve ABD zirvedeTülay AKSAY / KUŞADASI, (DHA)Aydın'ın dünyaca ünlü turistik ilçesi Kuşadası'nda düzenlenen Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Plaj Voleybolu Dünya Turu VW Beach Pro Tour Kuşadası Challenge'ta erkeklerde İsveç, kadınlarda ABD şampiyonluğa ulaştı.

SPOR Plaj voleybolunda İsveç ve ABD zirvede

Tülay AKSAY/ KUŞADASI, (DHA)

Aydın'ın dünyaca ünlü turistik ilçesi Kuşadası'nda düzenlenen Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Plaj Voleybolu Dünya Turu VW Beach Pro Tour Kuşadası Challenge'ta erkeklerde İsveç, kadınlarda ABD şampiyonluğa ulaştı. Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Kuşadası Belediyesi iş birliğiyle Sevgi Plajı'nda kurulan kortlarda gerçekleştirilen turnuvaya 33 ülkeden 200 sporcu katıldı. Kuşadası'nda 19 Mayıs Perşembe günü başlayıp 4 gün süren turnuvaya sporseverler yoğun ilgi gösterdi. Uluslararası birçok spor kanalı maçları canlı olarak yayınladı.

Şampiyonanın erkekler finalinde İsveç'ten David Ahman- Jonatan Hellvig ikilisi, Avustralya'dan Christopher McHugh-Paul Burnett ikilisini 19-21, 21-18, 15 12 setlerle 2-1 mağlup ederek şampiyon oldu. Üçüncülük kupasını ise Almanya'dan Nils Ehlers- Clemens Wickler ikilisi, İtalya'dan Adrian Carambula-Enrico Rossi ikilisini 2-1 yenerek kazandı. Kadınlar kategorisinde ise ABD'den Kristen Nuss-Taryn Kloth ikilisi, Avustralya'dan Mariafe Del Solar-Taliqua Clancy ikilisini 21-12, 17-21, 17-15' lik setlerle 2-1 yenerek şampiyonluğa ulaştı. Kadınlarda üçüncülük mücadelesinde ABD'den Terese Canon, Sarah Sponcil, Almanya'dan Isabel Schneider-Sandra Ittlinger ikilisini 21-11, 17-21,15-12'lik setlerle 2-1 yenip üçüncülük kupasının sahibi oldu.

150 BİN DOLAR ÖDÜL

Dereceye girenlere kupa ve madalyalarını Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Cumhuriyet Başsavcısı Cem Koray Eryılmaz, TVF Başkan Vekili Alper Sedat Aslandaş, Aydın Büyükşehir Belediye Başkan vekili Evrim Karakoz, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel verdi. Turnuvada toplam 150 bin Dolar para ödülü dağıtıldı.

SPOR Plaj voleybolunda İsveç ve ABD zirvede
SPOR Plaj voleybolunda İsveç ve ABD zirvede
SPOR Plaj voleybolunda İsveç ve ABD zirvede
SPOR Plaj voleybolunda İsveç ve ABD zirvede
SPOR Plaj voleybolunda İsveç ve ABD zirvede
SPOR Plaj voleybolunda İsveç ve ABD zirvede
SPOR Plaj voleybolunda İsveç ve ABD zirvede
SPOR Plaj voleybolunda İsveç ve ABD zirvede
SPOR Plaj voleybolunda İsveç ve ABD zirvede
SPOR Plaj voleybolunda İsveç ve ABD zirvede
SPOR Plaj voleybolunda İsveç ve ABD zirvede
SPOR Plaj voleybolunda İsveç ve ABD zirvede
SPOR Plaj voleybolunda İsveç ve ABD zirvede
SPOR Plaj voleybolunda İsveç ve ABD zirvede
SPOR Plaj voleybolunda İsveç ve ABD zirvede
SPOR Plaj voleybolunda İsveç ve ABD zirvede
SPOR Plaj voleybolunda İsveç ve ABD zirvede
SPOR Plaj voleybolunda İsveç ve ABD zirvede

YORUMLAR
500
Plaj voleybolu: VW Beach Pro Tour Kuşadası Challenge Plaj voleybolu: VW Beach Pro Tour Kuşadası Challenge Japonya'da Abd-Japonya Zirvesine Protesto Japonya'da Abd-Japonya Zirvesine Protesto
Kaynak: DHA

Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor SPOR Plaj voleybolunda İsveç ve ABD zirvede - Son Dakika


Son Dakika
10:01 Kira artışlarıyla ilgili yeni düzenleme geliyor! Hükümet harekete geçti
10:33 Teşkilat dizisinde dün akşam neler yaşandı? Yıldırım, Şirket'in elinden kurtulabildi mi?
10:31 Kırıkkale'de yapılan kazıda Anadolu'nun en eski saraylarından biri keşfedildi, dünyanın en eski cam şişesi bulundu
10:25 Düğün yapan Demet Evgar, bekar kadınlara çiçek atmak yerine mesir macunu dağıttı
10:17 Memur ve emeklinin temmuzda alacağı zam tutarı belli oluyor: Yüzde 40'u bulacak
10:16 Tıbbi yeterliliği olmayan sünnetçi 4 yaşındaki çocuğun cinsel organının yarısından fazlasını kesti
10:13 Merkez Bankası yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 57,92'ye, dolar tahminini ise 17,57'ye yükseltti
10:06 Henüz nesli tükenmiş sayılmayan 500'den fazla "kayıp" hayvan türü var
10:01 Halkalı-Bahçeşehir seferleri başladı: 13,5 kilometrelik mesafede yolculuk 22 dakika sürecek
09:58 Firari FETÖ'cü eski futbolcu Arif Erdem, 1,5 yıl sonra New York'ta görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2022 11:14:21. #1.11#
SON DAKİKA: SPOR Plaj voleybolunda İsveç ve ABD zirvede - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement