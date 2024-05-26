Plak Atışları Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye 5 madalya kazandı - Son Dakika
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Spor

Plak Atışları Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye 5 madalya kazandı

Plak Atışları Avrupa Şampiyonası\'nda Türkiye 5 madalya kazandı

İtalya'da düzenlenen Plak Atışları Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, 1 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazanarak organizasyonu tamamladı. Skeet trio genç erkekler kategorisinde bronz madalya alan milli takım, büyük erkekler kategorisinde ise 12. oldu. Ayrıca milli sporcu Rümeysa Pelin Kaya, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota elde etti.

26.05.2024 16:43
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İtalya'da düzenlenen Plak Atışları Avrupa Şampiyonası sona erdi.

Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre, skeet trio genç erkekler kategorisinde Muhammed Seyhun Kaya, Ahmet Baran ve Erdem Özkural'dan oluşan milli takım, 133 puanla bronz madalya maçına çıkmaya hak kazandı. Bronz madalya maçında Almanya'ya 6-2 mağlup olan milliler, şampiyonayı 4. sırada bitirdi.

Skeet trio büyük erkekler kategorisinde Türkiye'yi temsil eden milli sporcular Kemal Madencioğlu, Cemre Bumin ve İbrahim Akgürcü, toplam 137 puan atarak 12. oldu.

Organizasyonu 1 altın, 2 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 5 madalyayla tamamlayan milli takımda ayrıca milli sporcu Rümeysa Pelin Kaya, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota elde etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Plak Atışları Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye 5 madalya kazandı - Son Dakika

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