Play-off'a Yükselen Son Takımlar Belli Oldu

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde play-off bileti alan son 2 takım belli oldu.
Kahramanmaraş Merkez Spor Salonu'nda oynanan müsabakada Kipaş İstiklaspor, konuk ettiği Bulls Yatırım TED Ankara Kolejliler'i 79-72 yenerek play-off'a yükselmeyi başardı.
Günün diğer mücadelesi ise Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda oynandı. Darüşşafaka Lassa'yı konuk eden Pizzabulls Cedi Osman Basketbol, parkeden 84-80'lik galibiyetle ayrılarak play-off biletini alan taraf oldu.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?