Play-off Finali Başlıyor! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Play-off Finali Başlıyor!

18.05.2026 12:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Parmos Bordo BK ile Gaziantep Basketbol'un play-off final serisi yarın başlıyor.

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde Parmos Bordo BK ile Gaziantep Basketbol'un karşı karşıya geleceği play-off final serisi yarın başlayacak.

Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanacak serinin ilk maçı, saat 19.00'da başlayacak.

Play-off final serisinde 3 galibiyete ulaşan takım, Basketbol Süper Ligi'ne yükselecek.

Serinin ilk 2 müsabakası, normal sezonu ikinci sırada tamamlayan Parmos Bordo BK'nin ev sahipliğinde oynanacak. Üçüncü karşılaşma ise sezonu üçüncü basamakta bitiren Gaziantep Basketbol'un sahasında yapılacak.

Türkiye Basketbol Ligi play-off final serisi maç programı şöyle:

Yarın:

19.00 Parmos Bordo BK-Gaziantep Basketbol (Bandırma 17 Eylül Üniversitesi)

21 Mayıs Perşembe:

19.00 Parmos Bordo BK-Gaziantep Basketbol (Bandırma 17 Eylül Üniversitesi)

24 Mayıs Pazar:

19.00 Gaziantep Basketbol-Parmos Bordo BK (Karataş Şahinbey)

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Play-off Finali Başlıyor! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Demir çubukla arayıp buluyor, günde 40 kilo topluyor: Evini, arabasını ve arsasını aldı bile Demir çubukla arayıp buluyor, günde 40 kilo topluyor: Evini, arabasını ve arsasını aldı bile
Husumetli yaşlılar arasındaki kavga ölümle bitti Husumetli yaşlılar arasındaki kavga ölümle bitti
Başkent derbisinde 2 gol, 2 kırmızı kart Kazanan Roma Başkent derbisinde 2 gol, 2 kırmızı kart! Kazanan Roma
Kenan Yıldız’ı bekleyen tehlike Juventus Şampiyonlar Ligi şansını mucizelere bıraktı Kenan Yıldız'ı bekleyen tehlike! Juventus Şampiyonlar Ligi şansını mucizelere bıraktı
Fethiye’de çıkan orman yangını korkuttu Fethiye'de çıkan orman yangını korkuttu
Bruno Fernandes’ten rekor 5 gollü maçta kazanan Manchester United Bruno Fernandes'ten rekor! 5 gollü maçta kazanan Manchester United

13:09
Türkiye’den Sumud filosuna müdahale eden İsrail’e sert tepki: Yeni bir korsanlık eylemi
Türkiye'den Sumud filosuna müdahale eden İsrail'e sert tepki: Yeni bir korsanlık eylemi
12:36
Emeklileri heyecanlandıran söylenti: En az yüzde 50 zam yapılacak
Emeklileri heyecanlandıran söylenti: En az yüzde 50 zam yapılacak
11:29
İran, savaşı sona erdirmeye yönelik revize edilmiş teklifini ABD’ye iletti
İran, savaşı sona erdirmeye yönelik revize edilmiş teklifini ABD'ye iletti
11:27
Burası ne Kars ne de Muş Mayıs ortasında lapa lapa kar yağdı
Burası ne Kars ne de Muş! Mayıs ortasında lapa lapa kar yağdı
11:08
Terörsüz Türkiye yasasından ilk bilgiler Örgüt mensuplarına 2 ay süre tanınacak
Terörsüz Türkiye yasasından ilk bilgiler! Örgüt mensuplarına 2 ay süre tanınacak
10:43
İsrail, Gazze’ye yardım götüren Küresel Sumud Filosu’na saldırdı
İsrail, Gazze'ye yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na saldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2026 13:37:11. #7.12#
SON DAKİKA: Play-off Finali Başlıyor! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.