Polis kulübü bastı! 2 yıldız futbolcu, tecavüz suçlamasıyla gözaltına alındı

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İngiltere Premier Lig'de forma giyen iki genç futbolcunun tecavüz suçlamasıyla gözaltına alınması futbol camiasını sarstı. Futbolcuların ikisinin de 19 yaşında olduğu ve aynı kulüpte oynadığı belirtildi.

PREMIER LİG'DE TECAVÜZ SKANDALI

The Sun'da yer alan habere göre Oyunculardan biri, saldırı ve tecavüze yardım-yataklık suçlamasıyla gözaltına alındı ve sorgulandıktan sonra bir gece hücrede kaldı. 19 yaşındaki diğer oyuncunun ise ertesi gün tecavüz şüphesiyle sorgulandığı aktarıldı.

KEFALETLE SERBEST KALDILAR

Genç oyuncuların kefaletle şu an için serbest kaldığı, soruşturmanın ise devam ettiği ifade edildi. The Sun'a konuşan bir kaynak, "Polisler bir tecavüz ihbarı üzerine iki kişiyi tutukladı. 19 yaşındaki bir erkek, saldırı ve tecavüze yardım-yataklık şüphesiyle tutuklandı. Diğer erkek tecavüz şüphesiyle tutuklandı. Her ikisi de kefaletle serbest bırakıldı." dedi.

POLİSLER KULÜBE GELDİ

Başka kaynak ise polisin, ihbar sonrası oyuncuların formasını giydiği kulübe geldiğini ve iki oyuncudan biriyle stadyumdaki özel bir odada görüştüğünü söyledi. Bir kulüp sözcüsü de olayın şu anda tamamen polisin elinde olduğunu ve konuyla ilgili yorum yapmayacaklarını kaydetti.