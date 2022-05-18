Polisgücü şampiyonluğa koşuyor - Son Dakika
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Polisgücü şampiyonluğa koşuyor

18.05.2022 12:47
Polisgücü şampiyonluğa koşuyor

Gaziantep Polisgücü Kadın Hokey takımı, Açık Alan Süper Ligi'nin beşinci gününde karşılaştığı Nizip Mehmet Akif Ersoy Halk Eğitimi Merkezi'ni 24-0 mağlup ederek şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.

Gaziantep Polisgücü Kadın Hokey takımı, Açık Alan Süper Ligi'nin beşinci gününde karşılaştığı Nizip Mehmet Akif Ersoy Halk Eğitimi Merkezi'ni 24-0 mağlup ederek şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.

Türkiye Hokey Federasyonu tarafından 14 - 22 Mayıs tarihleri arasında organize edilen Açık Alan ikinci etap maçlarının beşinci gününde Polisgücü, Gaziantep'in bir diğer temsilcisini kolay geçti.

Gaziantep Polisgücü Kadın Hokey takımı ikinci etabın dördüncü gün mücadelesinde karşılaştığı Nizip Halk Eğitimi Merkezi karşısında Perihan Çınar (9), Fatma Songül Gültekin (7), Ece Şahiner (3), Meryem Oymak (2), Emine Çelik ve Nur Nebi Baran'ın golleri sonucu belirledi.

Gaziantep Polisgücü ligde ki 13. galibiyetini elde ederken puanını 39'a yükseltti ve en yakın rakibi ile puan farkını 11'e çıkarttı. Kırmızı-beyazlı ekip 14. maçını Kırıkkale Akademisi ile 20 Mayıs Cuma günü saat 13.00'de oynayacak.

Kaplan: "Her maçı önemsiyoruz"

Açık Etap Süper Ligi'nin bütün maçlarında rakipleri kim olursa olsun hepsini önemsediklerini ifade eden Gaziantep Polisgücü Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan, "Burada rakiplerimizin konumları ve durumlarına hiçbir şekilde aldırış etmeden sahada mücadelemizi veriyoruz. En ufak rahatlık bize pahalıya mal olabilir. Bu nedenle tedbirlerimizi elden bırakmadan her oyuncumuz kendi klasına yakışan mücadelesini veriyor ve sonuçlarda kendiliğinden geliyor. En yakın rakibimiz ile aramızda ki puan farkının açılmasına rağmen aynı kararlılıkla kalan maçlarımızdan da galibiyetlerle ayrılıp, şampiyonluk kupasını bir kez daha almak istiyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Polisgücü şampiyonluğa koşuyor
Polisgücü şampiyonluğa koşuyor

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Kaynak: İHA

Halk Eğitimi Merkezi, Mehmet Akif Ersoy, Gaziantep, Hokey, Spor, Son Dakika

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