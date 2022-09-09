Ateşli Silahlar Avrupa Atıcılık Şampiyonası - Son Dakika
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Ateşli Silahlar Avrupa Atıcılık Şampiyonası

09.09.2022 13:48
Ateşli Silahlar Avrupa Atıcılık Şampiyonası

Polonya'da devam eden Ateşli Silahlar Avrupa Atıcılık Şampiyonası'nda milli sporcu Zeynep Gökçe, 20'nci oldu.

Polonya'da devam eden Ateşli Silahlar Avrupa Atıcılık Şampiyonası'nda milli sporcu Zeynep Gökçe, 20'nci oldu.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Wroclaw kentinde gerçekleştirilen organizasyonda 50 metre yat genç kadınlar kategorisinde milli sporcu Zeynep Gökçe Demirci, 616.7 puanla 20'nci sırada yer aldı.

Şampiyonada yarın 25 metre standart tabanca genç erkekler ve 50 metre tabanca genç erkekler yarışmalarında milli sporcular Alp Eren Erdur ve Adnan Efe Uçar mücadele edecek.

Organizasyon, 18 Eylül Pazar günü sona erecek.

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Kaynak: AA

Zeynep Gökçe, Polonya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ateşli Silahlar Avrupa Atıcılık Şampiyonası - Son Dakika

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