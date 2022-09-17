Polonya'da düzenlenen Ateşli Silahlar Avrupa Atıcılık Şampiyonası'nda 25 metre center fire tabanca disiplininde milli sporcu Yusuf Dikeç, 578 puanla 6. oldu.
Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Wroclaw kentinde yapılan Ateşli Silahlar Avrupa Şampiyonası'nda 25 metre center fire tabanca disiplininde Türkiye adına Yusuf Dikeç, mücadele etti.
Milli sporcu Yusuf, müsabakayı 578 puanla 6. sırada tamamladı. Organizasyon, yarın sona erecek.
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