Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Wroclaw kentinde yapılan Ateşli Silahlar Avrupa Şampiyonası'nda 25 metre center fire tabanca disiplininde Türkiye adına Yusuf Dikeç, mücadele etti.

Kaynak: AA

Polonya, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Ateşli Silahlar Avrupa Atıcılık Şampiyonası - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.