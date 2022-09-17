Ateşli Silahlar Avrupa Atıcılık Şampiyonası - Son Dakika
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Ateşli Silahlar Avrupa Atıcılık Şampiyonası

17.09.2022 23:18
Ateşli Silahlar Avrupa Atıcılık Şampiyonası

Polonya'da düzenlenen Ateşli Silahlar Avrupa Atıcılık Şampiyonası'nda 25 metre center fire tabanca disiplininde milli sporcu Yusuf Dikeç, 578 puanla 6. oldu.

Polonya'da düzenlenen Ateşli Silahlar Avrupa Atıcılık Şampiyonası'nda 25 metre center fire tabanca disiplininde milli sporcu Yusuf Dikeç, 578 puanla 6. oldu.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Wroclaw kentinde yapılan Ateşli Silahlar Avrupa Şampiyonası'nda 25 metre center fire tabanca disiplininde Türkiye adına Yusuf Dikeç, mücadele etti.

Milli sporcu Yusuf, müsabakayı 578 puanla 6. sırada tamamladı. Organizasyon, yarın sona erecek.

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Kaynak: AA

Polonya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ateşli Silahlar Avrupa Atıcılık Şampiyonası - Son Dakika

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