Yeditepe Üniversitesi, Avrupa Üniversite Oyunları'nı zirvede tamamladı - Son Dakika
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Yeditepe Üniversitesi, Avrupa Üniversite Oyunları'nı zirvede tamamladı

31.07.2022 17:54
Yeditepe Üniversitesi, Avrupa Üniversite Oyunları'nı zirvede tamamladı

Polonya'nın Lodz kentinde düzenlenen Avrupa Üniversite Oyunları sona erdi.

Polonya'nın Lodz kentinde düzenlenen Avrupa Üniversite Oyunları sona erdi.

Organizasyonda 7 altın, 5 gümüş ve 1 bronz olmak üzere 13 madalya kazanan Yeditepe Üniversitesi, madalya sıralamasında zirvede yer aldı.

Oyunlarda Gazi Üniversitesi 3 altın, 2 gümüş ve 1 bronz, Nişantaşı Üniversitesi 3 altın ve 2 gümüş, Marmara Üniversitesi 2 altın, 4 gümüş ve 1 bronz, Kastamonu Üniversitesi 2 altın ve 3 gümüş, Beykent Üniversitesi 2 altın, Uludağ Üniversitesi birer altın ve bronz, Sabancı Üniversitesi ile İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi birer altın madalya kazandı.

Özyeğin Üniversitesi 2 gümüş ve 1 bronz, İstanbul Ticaret Üniversitesi 1 gümüş, Altınbaş Üniversitesi 1 bronz madalyayla Avrupa Üniversite Oyunları'nı tamamladı.

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Kaynak: AA

Yeditepe Üniversitesi, Polonya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yeditepe Üniversitesi, Avrupa Üniversite Oyunları'nı zirvede tamamladı - Son Dakika

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