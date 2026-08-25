Polonya, Slovenya'yı 3-0 Geçti: Avrupa Şampiyonası'nda Üçte Üç
Trendyol 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu üçüncü maçında Polonya, Slovenya'yı 25-14, 28-26 ve 25-18'lik setlerle 3-0 yendi. Polonya turnuvada 3. galibiyetini alırken, Slovenya ikinci yenilgisini yaşadı.
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Predrag Balandzic (Sırbistan), Bogdan Laurentiu Stoica (Romanya)
Polonya: Stysiak, Piasecka, Lampkowska, Wenerska, Koput, Jurczyk (Lysiak, Szczurowska, Czyrnianska, Grabka, Damaske)
Slovenya: Pavlovic Mori, Pucelj, Lorber Fijok, Sillah, Milosic, Planinsec (Donko, Godec, Koren, Filipic, Frelih, Cvijic, Haluzan Sagadin)
Setler: 25-14, 28-26, 25-18
Süre: 92 dakika (23, 38, 31)
Trendyol 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası A Grubu'ndaki üçüncü maçında Polonya, Slovenya'yı 3-0 yendi.
Bu sonuçla Polonya, turnuvada 3'te 3 yaparken Slovenya ise 2. kez mağlup oldu.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Polonya, Slovenya'yı 3-0 Geçti: Avrupa Şampiyonası'nda Üçte Üç - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?