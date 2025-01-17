Polonyalı Futbolcu Gabriela Grzywinska, Rusya'da Ölüm Tehditleri Aldığını Açıkladı - Son Dakika
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Polonyalı Futbolcu Gabriela Grzywinska, Rusya'da Ölüm Tehditleri Aldığını Açıkladı

Polonyalı Futbolcu Gabriela Grzywinska, Rusya\'da Ölüm Tehditleri Aldığını Açıkladı

Rusya'nın Zenit takımında oynayan Polonyalı kadın futbolcu Gabriela Grzywinska, Rusya'da aldığı ölüm tehditleri nedeniyle yaşadığı zorlukları anlattı. Bitmeyen eleştiriler ve tehditler sonrası bacağına 'Yarın, bugünden daha iyi olacak' dövmesi yaptırdı.

17.01.2025 14:13  Güncelleme: 14:14
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ZENİT forması giyen Polonyalı kadın futbolcu Gabriela Grzywinska, Rusya'da oynadığı için ölüm tehditleri aldığını söyledi.

Rus ekibi Zenit'in kadın takımında forma giyen Polonyalı futbolcu Gabriela Grzywinska, Sport24 sitesine bir röportaj verdi. 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Zenit'e ilk transfer olduğumda her şey yolundaydı. Hiçbir olumsuz yorumla karşılaşmadım. Ancak sonra her şey değişti; televizyonlarda, basında hakkımda kötü şeyler söylendi. Yorumlarda küfürler yazıldı, hatta 'Polonya'ya gelme, seni öldürürüz' gibi tehdit mesajları aldım" ifadelerini kullandı.

Grzywinska ayrıca, bacağına yaptırdığı "Yarın, bugünden daha iyi olacak" yazılı Rusça dövmenin hikayesini ise şöyle anlattı:

"Bu sözü zorlu antrenmanlardan sonra sıkça söylüyorduk ve takım içinde deyim haline geldi. İlk şampiyonluk yılında bir takım arkadaşımla iddiaya girdim; şampiyon olursak bu dövmeyi yaptıracağım dedim. Sonunda kazandık ve ben de sözümü tuttum."

2021 yılında Zenit'e transfer olan Gabriela Grzywinska, takımıyla 3 kez Rusya şampiyonluğu yaşarken, bir de Süper Kupa kazandı. 2024 sezonunda Rusya Ligi'nin en çok gol atan oyuncusu olan Grzywinska, Polonya Milli Takımı formasını ise 55 maçta terletti. Gabriela Grzywinska, Rusya'da forma giymeye başlamasının ardından ise milli takıma çağırılmamaya başladı.

Kaynak: DHA

Polonya, Futbol, Dünya, Rusya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Polonyalı Futbolcu Gabriela Grzywinska, Rusya'da Ölüm Tehditleri Aldığını Açıkladı - Son Dakika

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