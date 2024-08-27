Polonyalı Kaleci Wojciech Szczesny, futbolu bıraktı

Spor

İtalyan devi Juventus ile sözleşmesi sona erdikten sonra boşa çıkan Polonyalı kaleci Wojciech Szczesny, sürpriz bir karar aldı.

FUTBOLU BIRAKTI

34 yaşındaki eldiven, futbolu bıraktığını açıkladı. Szczesny yaptığı açıklamada, "Oyuna bahanesiz bir şekilde hayatımın 18 yılını verdim. Bugün, vücudum zorluklara hazır hissetse de kalbim aynı noktada değil. Şu anda tüm dikkatimi aileme vermenin zamanının geldiğini hissediyorum. Her hikayenin bir sonu vardır ama hayatta her son yeni bir başlangıçtır. Bu yeni yolun bana ne getireceğini zaman gösterecek. Ancak 18 yılın bana öğrettiği bir şey varsa o da hiçbir şeyin imkansız olmadığıdır. İnanın bana, büyük hayaller kuracağım" ifadelerini kullandı.

KARİYERİ

Szczesny, Juventus dışında Arsenal, Brentford ve Roma gibi takımların da formasını giymişti. Polonyalı file bekçisi, kariyerinde 3 İtalya Serie A, 3 İtalya Kupası, 2 İtalya Süper Kupası, 1 Community Shield ve 2 FA Cup kazanmayı başardı.