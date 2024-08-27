Polonyalı Kaleci Wojciech Szczesny, futbolu bıraktı - Son Dakika
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Spor

Polonyalı Kaleci Wojciech Szczesny, futbolu bıraktı

Polonyalı Kaleci Wojciech Szczesny, futbolu bıraktı

Juventus ile olan sözleşmesi sona eren 34 yaşındaki Polonyalı kaleci Wojciech Szczesny, futbolu bıraktı. Szczesny açıklamasında, "Oyuna bahanesiz bir şekilde hayatımın 18 yılını verdim. Bugün, vücudum zorluklara hazır hissetse de kalbim aynı noktada değil. Şu anda tüm dikkatimi aileme vermenin zamanının geldiğini hissediyorum. Her hikayenin bir sonu vardır ama hayatta her son yeni bir başlangıçtır" dedi. Tecrübeli eldiven, Juventus dışında Arsenal, Brentford ve Roma'da forma giymişti.

27.08.2024 16:21
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İtalyan devi Juventus ile sözleşmesi sona erdikten sonra boşa çıkan Polonyalı kaleci Wojciech Szczesny, sürpriz bir karar aldı.

FUTBOLU BIRAKTI

34 yaşındaki eldiven, futbolu bıraktığını açıkladı. Szczesny yaptığı açıklamada, "Oyuna bahanesiz bir şekilde hayatımın 18 yılını verdim. Bugün, vücudum zorluklara hazır hissetse de kalbim aynı noktada değil. Şu anda tüm dikkatimi aileme vermenin zamanının geldiğini hissediyorum. Her hikayenin bir sonu vardır ama hayatta her son yeni bir başlangıçtır. Bu yeni yolun bana ne getireceğini zaman gösterecek. Ancak 18 yılın bana öğrettiği bir şey varsa o da hiçbir şeyin imkansız olmadığıdır. İnanın bana, büyük hayaller kuracağım" ifadelerini kullandı.

KARİYERİ

Szczesny, Juventus dışında Arsenal, Brentford ve Roma gibi takımların da formasını giymişti. Polonyalı file bekçisi, kariyerinde 3 İtalya Serie A, 3 İtalya Kupası, 2 İtalya Süper Kupası, 1 Community Shield ve 2 FA Cup kazanmayı başardı.

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Son Dakika Spor Polonyalı Kaleci Wojciech Szczesny, futbolu bıraktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • ferhat eser: bu adamı Beşiktaş derhal kaleci antrenörü olarak getirmeli adama biraz zaman verin tatil yapsın dönüşte onu ikna edip nevzat demire getirin 1 4 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu: Juventus sözleşmesini uzatmayınca küstü. 1 0 Yanıtla
  • Çelikk: Erken yaşta bırakıyorlar futbolu 1 0 Yanıtla
  • Talat Yelbuz: KUŞLAR KACIRMAYIN KOVACEVİC TEN KESIN IYI SALINCAK EYALET SIZIN KALECIYLEDE 2.LIK RİSKLİ 0 0 Yanıtla
  • Önder null: adam di adam 0 0 Yanıtla

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