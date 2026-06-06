Portekiz, 2026 Dünya Kupası'nda Finale Yükselmek İstiyor

ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliği yapacağı 23. FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek Portekiz Milli Futbol Takımı, turnuvada ilk kez finale yükselmeye çalışacak.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Özbekistan ve Kolombiya'nın bulunduğu K Grubu'nda ilk ikiye girmek için çaba harcayacak Portekiz Milli Takımı'nın kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, kadrosu ve Dünya Kupası geçmişiyle ilgili ayrıntılar şöyle:

Kupaya katılma mücadelesi

Portekiz, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde, F Grubu'nu lider tamamlayarak turnuvaya doğrudan katılma hakkı elde etti.

Grupta İrlanda ile çekişen Portekiz, oynadığı 6 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi alarak 13 puan topladı.

Portekiz Milli Takımı'nda teknik direktör koltuğunda Ocak 2023'ten bu yana İspanyol teknik adam Roberto Martinez görev yapıyor.

Portekiz, FIFA dünya sıralamasında 5. sırada bulunuyor.

Portekiz, F Grubu'nda şu sonuçları aldı:

Ermenistan-Portekiz: 0-5

Macaristan-Portekiz: 2-3

Portekiz-İrlanda: 1-0

Portekiz-Macaristan: 2-2

İrlanda-Portekiz: 2-0

Portekiz-Ermenistan: 9-1

Sıra Takım O G B M AG YG Av Puan 1 Portekiz 6 4 1 1 20 7 +13 13 2 İrlanda 6 3 1 2 9 7 +2 10 3 Macaristan 6 2 2 2 11 10 +1 8 4 Ermenistan 6 1 0 5 3 19 -16 3

Öne çıkan oyuncuları

Daha önceki turnuvalarda Eusebio, Coluna, Simoes, Jose Augusto, Torres, Jaime Graca, Rui Costa ve Luis Figo gibi isimlerin parladığı Portekiz, Kuzey Amerika'ya Cristiano Ronaldo'nun önderliğinde gelecek.

Ronaldo, Eusebio'dan (1966) sonra Dünya Kupası'nda gol krallığını elde eden ikinci Portekizli olma hedefini de taşıyor.

Altıncı kez Dünya Kupası'nda boy gösterecek Ronaldo, şampiyonadaki ilk kupasını da kazanmayı hedefliyor.

Öte yandan; 2026'daki turnuvada, Bruno Fernandes, Vitinha, Rafael Leao, Ruben Dias da kadroda dikkati çeken isimler arasında yer alıyor.

Teknik direktör Roberto Martinez tarafından açıklanan kadroda Fenerbahçeli Nelson Semedo ve Gençlerbirliği'nde geçen sezon kiralık olarak forma giyen kaleci Ricardo Velho da yer aldı.

Cristiano Ronaldo

Portekizli yıldız golcü Cristiano Ronaldo, ülkesinin 2026 Dünya Kupası vizesini almasıyla birlikte turnuvada 6. kez yer almaya hazırlanıyor.

41 yaşındaki yıldız futbolcu, turnuva tarihinde 6 farklı Dünya Kupası'nda forma giymiş olacak.

Kariyerinde 1000 gol barajını aşmayı hedefleyen Ronaldo, bu turnuvada da gollerine devam etmeyi hedefliyor.

Yıldız futbolcu, kariyeri boyunca katıldığı 5 farklı FIFA Dünya Kupası'nda toplam 22 maçta 8 gol attı.

Ronaldo, 2006'dan 2022'ye kadar oynanan her turnuvada gol atmayı başararak, 5 farklı Dünya Kupası'nda gol atan ilk futbolcu unvanına sahip durumda.

Dünya Kupası'nda Portekiz formasıyla şampiyon sevinci yaşayamayan yıldız futbolcu, 2026'da kupayı kaldırarak ilk şampiyonluk için mücadele verecek.

1966 Dünya Kupası gol kralı Eusebio

1966'da turnuvada Portekiz'in efsane golcüsü Eusebio, dokuz gol atarak FIFA Dünya Kupası'nda bir organizasyonda en çok gol atan beş oyuncu arasına girdi.

Eusebio'nun o turnuvadaki performansı, bugün bile turnuva tarihinin en etkileyici bireysel performansları arasında gösteriliyor.

Dünya Kupası geçmişi

Portekiz Milli Takımı, Dünya Kupası'na daha önce 8 kez katıldı. Portekiz, turnuvadaki en iyi derecesini, ilk tecrübesini yaşadığı 1966 yılında elde etti. Eusebio'nun sürüklediği takım, klasman karşılaşmasında Sovyetler Birliği'ni 2-1 mağlup ederek 3'üncü oldu. Almanya 2006'da da yarı finale yükselmeyi başaran Portekiz, Rusya 2018'de son 16'da turnuvaya veda etti.

Portekiz, Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda ise çeyrek finale kadar yükseldi, ancak bu aşamada Fas'a 1-0 yenilerek turnuvaya veda etti.

Dünya kupalarında 35 maç yapan Portekiz, bunların 17'sini kazandı, 6'sında berabere kaldı, 12'sinde ise kaybetti. Portekiz, Dünya Kupası tarihi boyunca 61 gol attı ve kalesinde 41 gol gördü.

Portekiz'in dünya kupaları geçmişi şöyle:

1966 - 3'üncü

1986 - Grup aşaması

2002 - Grup aşaması

2006 - 4'üncü

2010 - Son 16 turu

2014 - Grup aşaması

2018- Son 16 turu

2022 - Çeyrek final

Kadro

Portekiz'in 27 kişilik kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleci: Diogo Costa (Porto), Jose Sa (Wolverhampton), Rui Silva (Sporting), Ricardo Velho (Farense)

Savunma: Joao Cancelo (Barcelona), Matheus Nunes (Manchester City), Nuno Mendes (PSG), Ruben Dias (Manchester City), Gonçalo Inacio (Sporting), Diogo Dalot (Manchester United), Tomas Araujo (Benfica), Renato Veiga (Villarreal), Nelson Semedo (Fenerbahçe)

Orta saha: Bruno Fernandes (Manchester United), Bernardo Silva (Manchester City), Joao Neves (PSG), Vitinha (PSG), Ruben Neves (Al Hilal), Samuel Costa (Mallorca)

Forvet: Cristiano Ronaldo (Al Nassr), Gonçalo Ramos (PSG), Rafael Leao (Milan), Francisco Trincao (Sporting), Joao Felix (Al Nassr), Pedro Neto (Chelsea), Francisco Conceiçao (Juventus), Gonçalo Guedes (Real Sociedad).

Maç takvimi

Portekiz'in 2026 FIFA Dünya Kupası K Grubu'nda oynayacağı maçların programı şöyle:

17 Haziran Çarşamba:

Portekiz-Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Houston Stadı, TSİ 20.00

23 Haziran Salı:

Portekiz-Özbekistan, Houston Stadı, TSİ 20.00

28 Haziran Pazar:

Kolombiya-Portekiz, Miami Stadı, TSİ 02.30