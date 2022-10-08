İtalyan pilotlar, yarışı ilk üç sırada bitirdi. Dynavolt Triumph takımından Stefano Manzi birinci, Evan Bros Yamaha'dan Lorenzo Baldassarri ikinci, Althea ekibinden Federico Caricasulo da üçüncü oldu.

Kaynak: AA

Portekiz, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Portekiz'de Can Öncü 9'uncu, Bahattin Sofuoğlu 11'inci oldu - Son Dakika

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