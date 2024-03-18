Hakem penaltı kararını gerekçesiyle birlikte tüm stadyuma açıkladı - Son Dakika
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Spor

Hakem penaltı kararını gerekçesiyle birlikte tüm stadyuma açıkladı

Portekiz Premier Ligi'nde lider Sporting'in, Boavista'yı 6-1 mağlup ettiği karşılaşmada skor 3-1 iken VAR monitörüne davet edilen maçın hakemi Antonio Nobre, pozisyonu izledikten sonra penaltı kararı verdi. Hakem Nobre, tartışmalara neden olabilecek bu kararının gerekçesini ise kendi kullandığı telsizle tüm stadyuma açıkladı.

18.03.2024 22:38
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- Hakem penaltı kararını gerekçesiyle birlikte tüm stadyuma açıkladı

Portekiz'deki VAR uygulaması konuşuluyor

İSTANBUL - Portekiz Premier Ligi'nde lider Sporting'in, Boavista'yı 6-1 mağlup ettiği karşılaşmada skor 3-1 iken VAR monitörüne davet edilen maçın hakemi Antonio Nobre, pozisyonu izledikten sonra penaltı kararı verdi. Hakem Nobre, tartışmalara neden olabilecek bu kararının gerekçesini ise kendi kullandığı telsizle tüm stadyuma açıkladı.

Futbol dünyasının son iki yıldır en çok konuşulan konular arasında yer alan, 'Video Hakem Uygulaması' sisteminin Portekiz Premier Ligi'nde kullanım şekli ve amacı tartışmaları da beraberinde getirdi. Geçtiğimiz gün D-Smart'tan yayınlanan Portekiz Premier Ligi'nin 26. hafta maçında lider Sporting, Boavista'yı 6-1 mağlup etti. Skor 3-1 iken VAR monitörüne davet edilen maçın hakemi Antonio Nobre, tartışmalı pozisyonu izledikten sonra penaltı kararı verdi. Hakem Nobre, aldığı bu kararı gerekçesiyle birlikte tüm stadyuma açıklayarak herkesi bilgilendirdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Hakem penaltı kararını gerekçesiyle birlikte tüm stadyuma açıkladı - Son Dakika

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