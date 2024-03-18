- Hakem penaltı kararını gerekçesiyle birlikte tüm stadyuma açıkladı
Portekiz'deki VAR uygulaması konuşuluyor
İSTANBUL - Portekiz Premier Ligi'nde lider Sporting'in, Boavista'yı 6-1 mağlup ettiği karşılaşmada skor 3-1 iken VAR monitörüne davet edilen maçın hakemi Antonio Nobre, pozisyonu izledikten sonra penaltı kararı verdi. Hakem Nobre, tartışmalara neden olabilecek bu kararının gerekçesini ise kendi kullandığı telsizle tüm stadyuma açıkladı.
Futbol dünyasının son iki yıldır en çok konuşulan konular arasında yer alan, 'Video Hakem Uygulaması' sisteminin Portekiz Premier Ligi'nde kullanım şekli ve amacı tartışmaları da beraberinde getirdi. Geçtiğimiz gün D-Smart'tan yayınlanan Portekiz Premier Ligi'nin 26. hafta maçında lider Sporting, Boavista'yı 6-1 mağlup etti. Skor 3-1 iken VAR monitörüne davet edilen maçın hakemi Antonio Nobre, tartışmalı pozisyonu izledikten sonra penaltı kararı verdi. Hakem Nobre, aldığı bu kararı gerekçesiyle birlikte tüm stadyuma açıklayarak herkesi bilgilendirdi.
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Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası Fenerbahçe kalecisi İrfan Can Eğribayat, eski futbolcu Egemen Korkmaz'a sert tepki gösterdi. Eğribayat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Ekmek yediğin yere ihanet etmek budur. Biz canımızı korumaya çalışırken gelip arkadan saldırmak insanlık değildir' ifadelerini kullandı. Korkmaz ise Trabzonspor taraftarının saldırısını görünce dayanamadığını belirterek, 'Bu insanlığa sığmaz' dedi.
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