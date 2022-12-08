Cristiano Ronaldo'dan olay paylaşım! Yaşananları tek bir nedene bağladı - Son Dakika
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Cristiano Ronaldo'dan olay paylaşım! Yaşananları tek bir nedene bağladı

08.12.2022 18:59

Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla her şeyi açıklığa kavuşturdu. Takımda yedek bırakılması ve yaşanan olayların nedenini dış güçlere bağlayan Ronaldo, bir kez daha gündem oldu.

2022 Dünya Kupası'ndaki İsviçre maçında yedek bırakılmasıyla gündeme gelen ve daha sonra Portekiz Milli Takımı'ndan ayrılacağı iddia edilen Ronaldo, konuyla ilgili sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

İDDİALARI KESİN BİR DİLLE YALANLADI

Portekizli yıldız, "Dış güçler tarafından kırılmayacak kadar birleşmiş bir grup. Herhangi bir düşman tarafından korkutulmayacak kadar cesur bir ulus. Sözün gerçek anlamıyla, hayali için sonuna kadar mücadele edecek bir takım! Bizimle bir inanç sıçraması yapın! Haydi Portekiz" ifadelerini kullanarak ortaya atılan iddiaları yalanladı.

işte Ronaldo'nun o paylaşımı:

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Ronaldo'nun son paylaşımı olay oldu! Tüm bu yaşananların sebebini tek bir nedene bağladı
YORUMLAR
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Portekiz Milli Futbol Takımı, Cristiano Ronaldo, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Cristiano Ronaldo'dan olay paylaşım! Yaşananları tek bir nedene bağladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cristiano Ronaldo'dan olay paylaşım! Yaşananları tek bir nedene bağladı - Son Dakika
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