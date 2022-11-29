Cristiano Ronaldo'dan küçük hayranına hayatı boyunca unutamayacağı sürpriz! - Son Dakika
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Cristiano Ronaldo'dan küçük hayranına hayatı boyunca unutamayacağı sürpriz!

29.11.2022 16:50

Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun maça çıkarken selam verdiği küçük hayranından aldığı tepki yürekleri ısıttı. Küçük çocuk bir anda Ronaldo'yu karşısında görünce heyecandan ne yapacağını şaşırdı. Ronaldo'nun eline vuran küçük çocuğun ağzı açık kaldı.

2022 Dünya Kupası keyif veren mücadeleleriyle ekranlara geliyor. Dün akşam oynanan Portekiz- Uruguay karşılaşmasıyla devam edilen turnuvaya içleri ısıtan bir görüntü damga vurdu. Portekiz'in deneyimli yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, maça çıkarken minik bir hayranına elini uzatarak selam verdi.

ÇOCUĞUN MUTLULUĞU YÜZÜNDEN OKUNDU

Ronaldo ile selamlaşan çocuğun mutluluğu yüzünden okunuyordu. Mutlu olduğu kadar aynı orantıda şaşıran küçük çocuğun ağzı açık kaldı.

İşte kameralara yansıyan o anlar:

Ünlü futbolcu Ronaldo'nun selam verdiği çocuğun tepkisi kameraya yansıdı
Ünlü futbolcu Ronaldo'nun selam verdiği çocuğun tepkisi kameraya yansıdı
Ünlü futbolcu Ronaldo'nun selam verdiği çocuğun tepkisi kameraya yansıdı
YORUMLAR
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Cristiano Ronaldo, Portekiz, Katar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Cristiano Ronaldo'dan küçük hayranına hayatı boyunca unutamayacağı sürpriz! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cristiano Ronaldo'dan küçük hayranına hayatı boyunca unutamayacağı sürpriz! - Son Dakika
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