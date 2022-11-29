2022 Dünya Kupası keyif veren mücadeleleriyle ekranlara geliyor. Dün akşam oynanan Portekiz- Uruguay karşılaşmasıyla devam edilen turnuvaya içleri ısıtan bir görüntü damga vurdu. Portekiz'in deneyimli yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, maça çıkarken minik bir hayranına elini uzatarak selam verdi.
Ronaldo ile selamlaşan çocuğun mutluluğu yüzünden okunuyordu. Mutlu olduğu kadar aynı orantıda şaşıran küçük çocuğun ağzı açık kaldı.
İşte kameralara yansıyan o anlar:
Son Dakika › Spor › Cristiano Ronaldo'dan küçük hayranına hayatı boyunca unutamayacağı sürpriz! - Son Dakika