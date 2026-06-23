Portekiz, Özbekistan'ı Farklı Geçti - Son Dakika
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Portekiz, Özbekistan'ı Farklı Geçti

Portekiz, Özbekistan\'ı Farklı Geçti
23.06.2026 22:17
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Cristiano Ronaldo'nun 2 gol attığı maçta Portekiz, Özbekistan'ı 5-0'la geçti.

2026 FIFA Dünya Kupası K Grubu'nun 2. haftasında Portekiz, Özbekistan'ı 5-0 mağlup ederken, Cristiano Ronaldo attığı iki golle maça damga vurdu.

2026 FIFA Dünya Kupası K Grubu'nun 2. haftasında Portekiz ile Özbekistan, Houston'daki NRG Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Faslı hakem Jalal Jayed'in yönettiği maçın 6. dakikasında Cristiano Ronaldo'nun golü ile Portekiz 1-0 öne geçti. 17. dakikada Nuno Mendes, frikikten attığı golle farkı 2'ye çıkarırken, 39. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Cristiano Ronaldo ilk yarının skorunu belirleyen golü (3-0) kaydetti. İkinci yarıda da etkili olan taraf Portekiz oldu. 66. dakikada Abduvohid Nematov topu kendi kalesine gönderince skor 3-0'a geldi. 87. dakikada son sözü Rafael Leao söyledi ve Portekiz sahadan 5-0 galip ayrılarak 4 puanla liderliğe yükseldi.

Grubun son maçında Portekiz, Kolombiya ile karşılaşacak. Özbekistan ise Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile kozlarını paylaşacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Cristiano Ronaldo, Özbekistan, Portekiz, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Portekiz, Özbekistan'ı Farklı Geçti - Son Dakika

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