Portekiz, Trabzon'un Yunan yıldızının 12 milyon euroluk bonservisine evet dedi: Son sözü Bakasetas söyleyecek - Son Dakika
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Portekiz, Trabzon'un Yunan yıldızının 12 milyon euroluk bonservisine evet dedi: Son sözü Bakasetas söyleyecek

09.04.2022 09:41

Portekiz'in ünlü takımlarından Sporting Lizbon; Trabzonspor'un Yunan futbolcusu Bakasetas'ın sözleşmesinde yer alan 12 milyon euroyu ödemeyi kabul etti. Ancak Lizbon'a gitme kararında son söz, oyuncuda. Trabzon'da mutlu olduğu söylenen Bakasetas'ın gitmek istemediği öne sürüldü.

Anastasios Bakasetas, çok yüksek ihtimalle önümüzdeki sezon Sporting Lizbon forması giyecek. Uzun yıllar Trabzonspor forması giyen teknik direktör Lemi Çelik, Sporting'in Bakasetas için bu bedeli ödemeyi kabul ettiğini açıkladı.

Trabzonspor çılgın bonservisi kabul etti! Son söz Bakasetas'ta

SPORTING KABUL ETTİ

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Çelik, "Sporting Lizbon, Trabzonspor'la anlaştı. Sözleşmesinde 12 milyon Euro veren takım, otomatik olarak oyuncuyu transfer edebilir şeklinde bir madde var. Sporting bunu ödemeyi kabul etti. Ama Bakasetas da gitmek istemiyor. Çünkü Trabzon'da çok mutlu. Ayrıca gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak. Burada mutlu, ayrılmak istemiyor" dedi.

Trabzonspor çılgın bonservisi kabul etti! Son söz Bakasetas'ta
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