Portekiz-Türkiye - Son Dakika

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Portekiz-Türkiye

24.03.2022 21:29
Portekiz-Türkiye

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde yapılacak Portekiz-Türkiye karşılaşmasının hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: DragaoHakemler: Daniel Siebert, Jan Seidel, Rafael Foltyn (Almanya)Portekiz: Diogo Costa, Dalot, Danilo, Fonte, Guerreiro, Bruno Fernandes,...

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde yapılacak Portekiz- Türkiye karşılaşmasının hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Dragao

Hakemler: Daniel Siebert, Jan Seidel, Rafael Foltyn (Almanya)

Portekiz: Diogo Costa, Dalot, Danilo, Fonte, Guerreiro, Bruno Fernandes, Moutinho, Bernardo Silva, Ronaldo, Jota, Otavio

Türkiye: Uğurcan Çakır, Ozan Kabak, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Zeki Çelik, Orkun Kökçü, Berkan Kutlu, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Burak Yılmaz

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Portekiz, Play Off, Almanya, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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