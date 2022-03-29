Portekiz ve Polonya, Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı - Son Dakika
Üye Girişi

Portekiz ve Polonya, Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı

29.03.2022 23:43
Portekiz ve Polonya, Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde Polonya, İsveç'i 2-0, Portekiz de Kuzey Makedonya'yı 2-0 yenerek Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı.

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde Polonya, İsveç'i 2-0, Portekiz de Kuzey Makedonya'yı 2-0 yenerek Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı.

Portekiz'in Kuzey Makedonya'yı 2-0 yendiği maçtaki goller, 32. ve 65. dakikada Bruno Fernandes'den geldi.

Polonya, İsveç'i 2-0 yendiği maçta ise, 50. dakikada penaltıdan Lewandowski'nin ve 72. dakikada Zielinski'nin gollleri skoru belirledi.

Bu sonuçlarla, Polonya ve Portekiz, Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı.

Galler ise İskoçya ile Ukrayna arasında haziran ayına ertelenen karşılaşmayı kazanan tarafla final maçına çıkacak.

Katar'ın ev sahipliği yapacağı 22. Dünya Kupası, 21 Kasım-18 Aralık 2022 tarihlerinde düzenlenecek.

YORUMLAR
500
Gazetecilerin soruları Ronaldo'yu çıldırttı: Bırakmak istersem bırakırım! Gazetecilerin soruları Ronaldo'yu çıldırttı: Bırakmak istersem bırakırım! Avrupa Merkez Bankası'ndan Polonya ile swap anlaşması Avrupa Merkez Bankası'ndan Polonya ile swap anlaşması

Dünya Kupası, Makedonya, Portekiz, Polonya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Portekiz ve Polonya, Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı - Son Dakika


Son Dakika
23:45 A Milli Takım, İtalya'ya 3-2 mağlup oldu
23:22 Zelenski, İstanbul'daki barış görüşmeleri hakkında konuştu: Güvenmemiz için herhangi bir nedenimiz yok
23:18 Piyasaya süreceklerdi! Eşek ve at kesen 5 kişi suçüstü yakalandı
23:14 Günler sonra cesedi kıyıya vuran Şeyma Demir ve erkek arkadaşının kaçırıldığı otomobilin görüntüleri ortaya çıktı
23:05 Altay Bayındır'ın İtalya maçındaki hatası, eleştiri oklarının hedefi oldu
23:01 Türkiye ile Özbekistan arasında 10 anlaşma imzalandı
22:48 Kanadalı rap şarkıcısı Neeq, A Milli Takım'ın yıldızı Hande Baladın için şarkı yaptı
22:02 İsrail'de silahlı saldırı: 5 kişi yaşamını yitirdi
22:00 Beşikyaş'ta Domagoj Vida sakatlandı! Trabzonspor maçında değişiklik yaşanabilir
21:20 İtalya maçı öncesi Kuntz'dan açıklama: İstiklal Marşı'nın ilk kelimesi 'Korkma'
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2022 23:50:46. #1.13#
SON DAKİKA: Portekiz ve Polonya, Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement