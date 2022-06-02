Portekizli çalıştırıcı Jesus, Samandıra Can Bartu Tesisleri'ni gezdi - Son Dakika
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Portekizli çalıştırıcı Jesus, Samandıra Can Bartu Tesisleri'ni gezdi

02.06.2022 11:41
Portekizli çalıştırıcı Jesus, Samandıra Can Bartu Tesisleri'ni gezdi

Fenerbahçe Kulübü'nün görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdiği Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, Can Bartu Tesisleri'ni gezdi.

Fenerbahçe Kulübü'nün görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdiği Portekizli teknik direktör Jorge Jesus, Can Bartu Tesisleri'ni gezdi. Jorge Jesus'a tesislerde Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki de eşlik etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre; Portekizli teknik adam, Can Bartu Tesisleri'nde önce FenerLAB, fitness salonunu, masaj odalarını, toplantı salonunu, soyunma odalarını ve restoranı gezerek bilgi aldı. Samandıra personeliyle de tanışan teknik adam daha sonra çim sahaları gezdi.


- İstanbul
Portekizli çalıştırıcı Jesus, Samandıra Can Bartu Tesisleri'ni gezdi
Portekizli çalıştırıcı Jesus, Samandıra Can Bartu Tesisleri'ni gezdi
Portekizli çalıştırıcı Jesus, Samandıra Can Bartu Tesisleri'ni gezdi
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Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Portekizli çalıştırıcı Jesus, Samandıra Can Bartu Tesisleri'ni gezdi - Son Dakika


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