Portekizli futbolcu Neto, sakatlığı nedeniyle 2022 Dünya Kupası'nı kaçıracak - Son Dakika
Üye Girişi

Portekizli futbolcu Neto, sakatlığı nedeniyle 2022 Dünya Kupası'nı kaçıracak

07.10.2022 15:30
Portekizli futbolcu Neto, sakatlığı nedeniyle 2022 Dünya Kupası'nı kaçıracak

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton forması giyen Portekizli futbolcu Neto, sakatlığı nedeniyle 2022 Dünya Kupası'nda yer alamayacak.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton forması giyen Portekizli futbolcu Neto, sakatlığı nedeniyle 2022 Dünya Kupası'nda yer alamayacak.

Wolverhampton Kulübü'nden yapılan açıklamada, cumartesi günü West Ham United ile oynanan lig maçının 24. dakikasında oyundan çıkmak zorunda kalan Neto'nun ayak bileğinden sakatlandığı ve ameliyat edilmesi gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, 22 yaşındaki kanat oyuncusunun 20 Kasım-18 Aralık tarihlerinde Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'na yetişemeyeceği belirtildi.

Portekiz Milli Takımı'nın üç kez formasını giyen Neto, Uluslar Ligi'nde İspanya ve Çekya maçlarının kadrosunda yer almasına karşın şans bulamadı.

Bruno Lage'in ayrılmasının ardından teknik direktörlük için Julen Lopetegui ile görüşmelerini sürdüren Wolverhampton'ta, Neto'nun sakatlanması gol yollarındaki sıkıntıyı daha da artırdı.

Bu yaz takıma katılan Sasa Kalajdzic ciddi bir diz sakatlığı geçirirken, Raul Jimenez ve Hee Chan Hwang'ın sakatlıkları devam ediyor.

Valencia'dan 28 milyon sterline alınan Goncalo Guedes, 8 maçta henüz rakip fileleri havalandıramadı.

Geride kalan 8 haftada Wolverhampton'ın üç golünü Ruben Neves ve Daniel Podence (2) kaydetti.

Wolverhampton, ligde yarın deplasmanda Chelsea ile karşılaşacak.

YORUMLAR
500
Katar Emiri Al Sani ile Abbas Filistin'deki son gelişmeleri görüştü Katar Emiri Al Sani ile Abbas Filistin'deki son gelişmeleri görüştü Katar Emiri, İngiltere Başbakanı ile ikili ilişkiler ve uluslararası gelişmeleri ele aldı Katar Emiri, İngiltere Başbakanı ile ikili ilişkiler ve uluslararası gelişmeleri ele aldı
Kaynak: AA

Katar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Portekizli futbolcu Neto, sakatlığı nedeniyle 2022 Dünya Kupası'nı kaçıracak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:30 72 yaşındaki Hale Soygazi'nin güzelliği hayranlarını büyüledi
21:14 Özbekistan'ı tek golle deviren Ampute Futbol Milli Takımı'mız Dünya Kupası'nda finale yükseldi
20:56 Çeyrek finali garantileyen Filenin Sultanları ikinci turdaki ilk yenilgisini ABD'den aldı
20:26 2022'nin en çok kazanan futbolcuları belli oldu! Mbappe'nin zirvede olduğu listede sürpriz bir isim de var
20:18 Ordu'da toprağa gömülü bulunan 20 günlük bebeğin annesi tutuklandı
19:42 Beşiktaş'ın sakatlıklarını atlatan iki yıldızı Giresunspor maçı kadrosuna alındı
19:16 Cani babanın döverek öldürdüğü 3 yaşındaki oğluna cinsel istismarda bulunduğu raporlara yansıdı
19:04 Gürsel Tekin'in kendisinden 26 yaş küçük eşi Mehtap Özkan'ın paylaşımı beğeni topladı
18:55 Zafer Partisi'nde ayrılıklar sürüyor! Ümit Özdağ'ın yardımcısı da istifa etti
18:28 Ölümünden önce Aleyna Çakır'ı darp görüntülerini yayınlayan Ümitcan Uygun'un cezası belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2022 21:37:55. #1.12#
SON DAKİKA: Portekizli futbolcu Neto, sakatlığı nedeniyle 2022 Dünya Kupası'nı kaçıracak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement