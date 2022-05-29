Porto Montenegro Golf Challenge 2'nci kez Kemer Country Golf Kulübü'nde gerçekleşti - Son Dakika
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Porto Montenegro Golf Challenge 2'nci kez Kemer Country Golf Kulübü'nde gerçekleşti

29.05.2022 20:37
Porto Montenegro Golf Challenge 2'nci kez Kemer Country Golf Kulübü'nde gerçekleşti

Porto Montenegro, Türkiye'de 2'nci kez düzenlediği Golf Turnuvasını, Kemer Country Golf Kulübü'nde 28-29 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirdi.

Porto Montenegro, Türkiye'de 2'nci kez düzenlediği Golf Turnuvasını, Kemer Country Golf Kulübü'nde 28-29 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirdi.

İlk günü 'Junior 18 Çukur ve Akademi Oyuncu Kategorileri' sporcularının yarıştığı turnuvada Junior 18 Çukur kazananı Arda Gülveren olurken, Junior Academy kazananı Emin Zülfikari oldu. Turnuvanın son iki gününde ise iş, spor ve cemiyet hayatının önde gelen 226 sporcu galibiyet için mücadele etti. Zorlu geçen mücadelede çeşitli kategorilerde dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Ladies Cat A kategorisinde 1'nci olan Nursel Çökelek ödülünü Kemer Country Club Kadınlar Kaptanı Çağla Metin'in elinden alırken, Men's Cat A kategorisinde 1'nci olan Baha Telli'ye ödülünü Kemer Country Golf Kulübü kaptanı Erdem Kıramer verdi. Turnuva Gross ödülünün sahibi Turgay Akbal oldu ödülünü Porto Montenegro Direktörü Predrag Lekovic'in elinden aldı.

Porto Montenegro Golf Challenge 2'nci kez Kemer Country Golf Kulübü'nde gerçekleşti
Porto Montenegro Golf Challenge 2'nci kez Kemer Country Golf Kulübü'nde gerçekleşti
Porto Montenegro Golf Challenge 2'nci kez Kemer Country Golf Kulübü'nde gerçekleşti
Porto Montenegro Golf Challenge 2'nci kez Kemer Country Golf Kulübü'nde gerçekleşti
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Kaynak: DHA

Kemer Country, Türkiye, Porto, Golf, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Porto Montenegro Golf Challenge 2'nci kez Kemer Country Golf Kulübü'nde gerçekleşti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Porto Montenegro Golf Challenge 2'nci kez Kemer Country Golf Kulübü'nde gerçekleşti - Son Dakika
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