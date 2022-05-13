Potada klasman hakemleri kampa girdi - Son Dakika
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Potada klasman hakemleri kampa girdi

13.05.2022 13:55
Potada klasman hakemleri kampa girdi

Şehitkamil Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde düzenlediği 9. Geleneksel Basketbol Gençlik Kupası'nda yüzlerce basketbolcuyu parke üzerinde misafir ediyor.

Şehitkamil Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde düzenlediği 9. Geleneksel Basketbol Gençlik Kupası'nda yüzlerce basketbolcuyu parke üzerinde misafir ediyor. Organizasyon ile Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından Klasman Hakem Kampı da Şehitkamil'de gerçekleşiyor.

Şehitkamil Belediyesi, Gaziantep Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen 9. Geleneksel Basketbol Gençlik Kupası'nda 17 erkek, 6 kız basketbol takımı şampiyonluk mücadelesi veriyor. Atatürk Kültür ve Spor Merkezi'nde oynanan müsabakalarda klasman adayı hakemler düdük çalıyor. Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından düzenlenen hakem kampına bu yıl 6. kez ev sahipliği yapan Şehitkamil Belediyesi sporcu, antrenör ve hakemlerin gelişimine yönelik yürüttüğü eğitim çalışmaları artarak devam ediyiyor.

Sporcu ve hakemlere başarı dileği

Potada büyük heyecana sahne olan müsabakaları izleyen ve genç sporcularla bol bol hatıra fotoğrafı çektiren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, organizasyona katılan sporcu ve hakemlere başarılar diledi. Ziyareti sonunda açıklamada bulunan Başkan Fadıloğlu, "Geleneksel Basketbol Gençlik Kupası'nda farklı forma renkleriyle parke üzerinde yüzlerce sporcumuzu misafir etmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Organizasyon ile TBF MHK Eğitim Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen Hakem Kampı'na da ev sahipliği yapıyoruz. Farklı illerden Gazi şehrimizin misafiri olan hakemlerimizin şansları bol, yolları açık olsun. Organizasyona katılan ve dereceye giren tüm hakemlerimize ve sporcularımıza başarırlar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye Basketbol Federasyonu MHK Eğitim Koordinatörü Murat Biricik tarafından Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu'na A Milli Basketbol Takımı'nın forması armağan edildi. - GAZİANTEP

Potada klasman hakemleri kampa girdi
Potada klasman hakemleri kampa girdi
Potada klasman hakemleri kampa girdi
Potada klasman hakemleri kampa girdi
Potada klasman hakemleri kampa girdi

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Mustafa Kemal Atatürk, Şehitkamil, basketbol, gençlik, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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