Poyraz Vural Avrupa Şampiyonası'nda Tarih Yazdı

Milli sporcu Poyraz Vural, Slovenya'da düzenlenen Avrupa Yıldızlar Oryantiring Şampiyonası'nı 5. sırada tamamladı.

Türkiye Oryantiring Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 18 yaş erkekler kategorisinde mücadele eden Poyraz Vural, elde ettiği dereceyle şampiyona tarihinde bu dereceye ulaşan ilk Türk sporcu oldu.

Sedanur Balıkçı ise sürat yarışında 7. olarak 16 yaş kızlar kategorisinde Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası tarihindeki en iyi derecesini elde etti.