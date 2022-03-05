Premier Lig'de Chelsea üst üste 3. galibiyetini aldı - Son Dakika

İngiltere Premier Lig'de zirve takipçilerinden Chelsea, ikinci devrede bulduğu gollerle Burnley'yi 4-0 yendi.

Premier Lig'in 28. haftasında Burnley'ye konuk olan Chelsea, Reece James'in 47, Kai Havertz'in 52 ve 55, Christian Pulisic'in 69. dakikalarda attığı gollerle galibiyete ulaştı.

Lig üçüncüsü Chelsea, üst üste 3. maçını kazanarak 53 puana ulaştı. Düşme hattındaki Burnley, 21 puanla 18. sırada kaldı.

Günün diğer maçlarında Aston Villa, Southampton'ı 4-0, Brentford, Norwich City'yi 3-1, Crystal Palace, Wolverhampton'ı 2-0 ve Newcastle United, Brighton'ı 2-1 mağlup etti.