Premier Lig'de haftalık Covid-19 vaka sayısı 103 ile rekor kırdı

İngiltere'de koronavirüs vaka sayılarındaki büyük artış, Premier Lig'de de etkisini gösterdi.

Geçen hafta futbolcular ve kulüp çalışanlarından 103'ünün Covid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Önceki hafta bu sayı 90'dı.

Premier Lig'de oyuncu ve çalışanların her gün test edilmesine yönelik kuralın devreye girmesinin ardından geçen hafta bu kişilere 15 bin 186 test yapıldı.

Bazı kulüplerde vaka sayılarının çok artması nedeniyle maçlar ertelendi.

Bu ay ertelenen maç sayısı 27 Aralık itibarıyla 15 oldu.

İngiltere'de Covid-19 vakaları son haftalarda, Omicron varyantının hızla yayılmasıyla birlikte büyük bir artış gösterdi.

Fakat Omicron'un ağır hastalığa yol açma ihtimalinin diğer varyantlara göre düşük olması, hastaneye yatışları aynı oranda artırmadı.

Premier Lig'deki 20 kulübün temsilcileri geçen hafta bir araya gelerek, ertelenen maçların fikstürde nasıl oynanabileceği konusunu tartıştı.

Fakat bu konuda nihai bir karar alınmadı.

Kulüplere 13 sağlıklı futbolcu ve bir kalecileri olması durumunda maçlara çıkmaları tavsiye edildi.

Oyuncuları arasında koronavirüs salgını yaşanan Manchester United, düne kadar iki hafta boyunca maçlara çıkamamıştı.

Watford'ın bugün West Ham karşısında oynayacağı maç da 10 Aralık'tan bu yana ilk karşılaşması olacak.