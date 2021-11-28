Premier Lig'de Manchester City, West Ham United'ı 2 golle geçti

Manchester City puanını 29'a, Leicester City 18'e, Brentford ise 16'ya yükseltti.

Leicester City'de oynayan milli futbolcu Çağlar Söyüncü , 90 dakika sahada kaldı. Watford forması giyen Ozan Tufan ise ikinci yarıda oyuna girdi.

Aynı saatte başlayan diğer karşılaşmalarda Leicester City, Watford'ı 4-2, Brentford da Everton'ı 1-0 yendi.

Manchester City, Türk asıllı Alman milli futbolcu İlkay Gündoğan 'ın 33 ve Fernandinho 'nun 90. dakikadaki golleriyle mücadeleyi kazandı. West Ham'ın golü 90+4'üncü dakikada Lanzini'den geldi.

İngiltere Premier Lig'in 13. haftasında Manchester City, West Ham United 'ı 2-1 mağlup etti.

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