İngiltere Premier Lig'in 22. haftasında Brighton, sahasında Bournemouth'u konuk etti. The American Express Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.
Konuk ekip Bournemouth, 32. dakikada Marcus Tavernier'in penaltıdan attığı golle öne geçti. Brighton ise 90+1. dakikada Charalampos Kostoulas'ın röveşata golüyle skoru eşitledi ve sahadan 1 puanla ayrıldı.
Brighton'da Ferdi Kadıoğlu 89 dakika sahada görev yaptı. Bournemouth'ta ise sakatlığı devam eden Enes Ünal maç kadrosunda yer almadı.
Bu sonuçla Brighton puanını 30'a, Bournemouth ise 27'ye yükseltti. Brighton gelecek hafta Fulham deplasmanına gidecek, Bournemouth ise sahasında Liverpool'u ağırlayacak.
Son Dakika › Spor › Premier Lig'de müthiş maç! 1 puanı röveşata golüyle aldılar - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?