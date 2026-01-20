Premier Lig'de müthiş maç! 1 puanı röveşata golüyle aldılar - Son Dakika
Spor

Premier Lig'de müthiş maç! 1 puanı röveşata golüyle aldılar

20.01.2026 07:48
İngiltere Premier Lig'in 22. haftasında Brighton ile Bournemouth 1-1 berabere kaldı. Bournemouth, 32. dakikada Marcus Tavernier'in penaltı golüyle öne geçti. Ancak Brighton, 90+1. dakikada Charalampos Kostoulas'ın röveşata golüyle skoru eşitledi. Brighton'da milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu 89 dakika sahada kaldı.

İngiltere Premier Lig'in 22. haftasında Brighton, sahasında Bournemouth'u konuk etti. The American Express Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

GOLLER PENALTI VE RÖVEŞATAYLA GELDİ

Konuk ekip Bournemouth, 32. dakikada Marcus Tavernier'in penaltıdan attığı golle öne geçti. Brighton ise 90+1. dakikada Charalampos Kostoulas'ın röveşata golüyle skoru eşitledi ve sahadan 1 puanla ayrıldı.

FERDİ 89 DAKİKA SAHADA KALDI, ENES KADROYA GİRMEDİ

Brighton'da Ferdi Kadıoğlu 89 dakika sahada görev yaptı. Bournemouth'ta ise sakatlığı devam eden Enes Ünal maç kadrosunda yer almadı.

PUAN DURUMU VE SIRADAKİ MAÇLAR

Bu sonuçla Brighton puanını 30'a, Bournemouth ise 27'ye yükseltti. Brighton gelecek hafta Fulham deplasmanına gidecek, Bournemouth ise sahasında Liverpool'u ağırlayacak.

