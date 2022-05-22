Premier Lig'de şampiyon Manchester City

Manchester City, İngiltere Premier Lig'in son haftasında Aston Villa'yı sahasında 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada 3-2 mağlup ederek şampiyon oldu.

İngiltere Premier Lig'in son hafta karşılaşmaları aynı saatte oynandı. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren maçta Manchester City, sahasında Aston Villa ile karşı karşıya geldi. Etihad Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını konuk ekip, Matty Cash'in attığı gol ile 1-0 önde kapattı. Aston Villa, 69'uncu dakikada Philippe Coutinho'nun golüyle skoru 2-0'a getirdi. Bu dakikadan sonra baskısını daha da artıran Manchester City 76'ncı dakikada İlkay Gündoğan'ın golüyle farkı 1'e indirdi: 1-2. Bu golden 2 dakika sonra Rodri'nin ayağından bir gol daha bulan City, skoru 2-2'ye getirdi. 81'inci dakikada bir kez daha sahneye çıkan İlkay Gündoğan, attığı gol ile ev sahibi ekibi öne geçirdi: 3-2. Karşılaşmada başka gol olmayınca Manchester City, rakibini 3-2 mağlup ederek İngiltere Premier Lig'de 2021-2022 sezonu şampiyonu oldu.

Ligin 2'nci sırasında yer alan Liverpool ise sahasında Wolverhampton'ı 1-0 geriye düştüğü karşılaşmada 3-1 mağlup etti. Bu skorların ardından Manchester City sezonu 93 puanla şampiyon kapatırken; Liverpool ise 92 puan ile 2'nci sırada yer aldı.CITY'NİN TARİHTEKİ 8'İNCİ LİG ŞAMPİYONLUĞUİngiltere Premier Lig'de 2021-2022 sezonunu şampiyon olarak kapatan Manchester City, ligdeki 8'inci şampiyonluğunu elde etti. Manchester ekibi bu 8 şampiyonluğun 4 tanesini son 5 yılda kazandı. Pep Guardiola'nın öğrencileri, 1936–1937, 1967–1968, 2011–2012, 2013–2014, 2017–2018, 2018–2019, 2020–2021, 2021–2022 yıllarında sezonu en üst basamakta bitirme başarısı gösterdi.KÜME DÜŞEN SON TAKIM BURNLEY OLDUİngiltere Premier Lig'de son hafta karşılaşmalarının ardından küme düşen son takım Burnley oldu. Ligin son haftasında kendi sahasında Newcastle United'a 2-1 mağlup olan Burnley; Watford ve Norwich City'nin ardından lige veda eden 3'üncü takım oldu. TOTTENHAM ŞAMPİYONLAR LİGİ VİZESİ ALDI

Antonio Conte'nin göreve gelmesiyle birlikte performansını yükselten Tottenham, ligin son haftasında deplasmanda Norwich City'i 5-0 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde eden son takım oldu. Manchester City, Liverpool, Chelsea ve Tottenham, önümüzdeki yıl İngiltere'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek.