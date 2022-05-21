Premier Lig'de yılın futbolcusu Kevin de Bruyne oldu - Son Dakika
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Premier Lig'de yılın futbolcusu Kevin de Bruyne oldu

21.05.2022 16:54
Premier Lig'de yılın futbolcusu Kevin de Bruyne oldu

Manchester City'nin Belçikalı orta saha oyuncusu Kevin de Bruyne, İngiltere Premier Lig'de 2021-2022 sezonunun en iyi futbolcusu seçildi.

Manchester City'nin Belçikalı orta saha oyuncusu Kevin de Bruyne, İngiltere Premier Lig'de 2021-2022 sezonunun en iyi futbolcusu seçildi.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre de Bruyne, taraftarların yanı sıra ligdeki 20 takımın kaptanları ve futbol yorumcularından oluşan heyetin de katıldığı oylamada Trent Alexander-Arnold, Jarrod Bowen, Bukayo Saka, Muhammed Salah, Son Heung-min, James Ward-Prowse ve Joao Cancelo'yu geride bırakarak ödülün sahibi oldu.

Premier Lig'de 2019-2020 sezonunda da en iyi futbolcu seçilen de Bruyne, Thierry Henry, Cristiano Ronaldo ve Nemanja Vidic ile birlikte ödülü iki kez kazanan oyuncular arasına girdi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Premier Lig'de yılın futbolcusu Kevin de Bruyne oldu - Son Dakika


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