Premier Lig'in 12. haftasındaki Merseyside derbisinde Liverpool ile Everton 1-1 berabere kaldı.

Premier Lig'in 12. haftasında Everton ile Liverpool, Hill Dickinson Stadyumu'nda karşılaştı. Konuk ekip, 5. dakikada Dominik Szoboszlai'nin golüyle 1-0 öne geçti. Ev sahibi takım ise 25. dakikada Jeremie Frimpong'un kendi kalesine attığı golle eşitliği sağladı ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. İkinci yarıda gol sesi çıkmadı ve müsabaka 1-1'lik skorla sona erdi.

Bu sonucun ardından ligde 4. beraberliğini alan Liverpool puanını 22'ye yükseltti. Everton da bu sezon 5. kez berabere kalarak puanını 17 yaptı.

Ligde gelecek hafta Liverpool, Sunderland'ı konuk edecek. Everton ise deplasmanda Aston Villa ile mücadele edecek.