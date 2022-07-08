Premier Lig'in durdurulamayan yıldızı Jack Wilshere, 30 yaşında futbolu bıraktı - Son Dakika
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Premier Lig'in durdurulamayan yıldızı Jack Wilshere, 30 yaşında futbolu bıraktı

08.07.2022 16:47

Arsenal'de bir dönem durdurulamayan aynı zamanda İngiltere'nin en yetenekli futbolcuları arasında gösterilen Jack Wilshere, yaşadığı sakatlıklar sebebiyle performans olarak istenileni veremedi. Son olarak Danimarka ekibi Aarhus'ta oynayan İngiliz futbolcu, 30 yaşında futbolculuk kariyerini noktaladığını duyurdu.

Arsenal'de forma giydiği dönemde performansıyla dikkatleri üzerine çeken Jack Wilshere, yeşil sahalara veda etti. 30 yaşında emekliye ayrılan İngiliz futbolcu, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

"KARİYERİMİN AVUCUMDAN KAYIP GİTTİĞİNİ KABULLENMEK ZORDU"

Son olarak Danimarka kulübü Aarhus'ta oynayan 30 yaşındaki Wilshere, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Son zamanlarda elimde olmayan sebeplerden dolayı kariyerimin avcumdan kayıp gittiğini kabullenmek zordu. Çünkü hala verecek çok şeyim olduğunu hissediyorum." ifadelerini kullandı. Hayalini yaşadığını belirten Wilshere, ailesinin yanı sıra beraber çalıştığı kulüpler, teknik direktörler, antrenörler ve takım arkadaşlarına teşekkür etti.

İNGİLTERE İLE 34 MAÇA ÇIKTI

Profesyonel kariyerine, altyapısından yetiştiği Arsenal'da başlayan orta saha oyuncusu, Bolton Wanderers, Bournemouth ve West Ham United'da da oynadı. Wilshere, İngiltere Milli Takımı formasıyla ise 34 maça çıktı.

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Son Dakika Spor Premier Lig'in durdurulamayan yıldızı Jack Wilshere, 30 yaşında futbolu bıraktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Premier Lig'in durdurulamayan yıldızı Jack Wilshere, 30 yaşında futbolu bıraktı - Son Dakika
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