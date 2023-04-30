Premier Lig takımı Aston Villa milli futbolcumuz ve Feyenoord'un kaptanı Orkun Kökçü için gözünü kararttı! 45 Milyon Euro'yu gözden çıkardı

Bu sezon Feyenoord formasıyla başarılı bir performans ortaya koyan milli futbolcu Orkun Kökçü'ye Premier Lig'den talip çıktı.

45 MİLYON EURO ÖDEMEYE HAZIRLAR

Mirror'da yer alan habere göre, Aston Villa, Orkun Kökçü'nün maçlarını izlemek için bu sezon sık sık Feyenoord maçlarına gözlemci gönderdi. İngiliz ekibi, milli futbolcuyu kadrosuna katmak için 45 milyon euro ödemeye hazır.

ORKUN'UN KARNESİ

Orkun Kökçü bu sezon Feyenoord formasıyla 42 maça çıktı. Milli futbolcu, bu karşılaşmalarda 12 gol attı ve 4 asist yaptı.