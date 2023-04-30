Bu sezon Feyenoord formasıyla başarılı bir performans ortaya koyan milli futbolcu Orkun Kökçü'ye Premier Lig'den talip çıktı.
Mirror'da yer alan habere göre, Aston Villa, Orkun Kökçü'nün maçlarını izlemek için bu sezon sık sık Feyenoord maçlarına gözlemci gönderdi. İngiliz ekibi, milli futbolcuyu kadrosuna katmak için 45 milyon euro ödemeye hazır.
Orkun Kökçü bu sezon Feyenoord formasıyla 42 maça çıktı. Milli futbolcu, bu karşılaşmalarda 12 gol attı ve 4 asist yaptı.
Son Dakika › Spor › Premier Lig takımı Aston Villa milli futbolcumuz ve Feyenoord'un kaptanı Orkun Kökçü için gözünü kararttı! 45 Milyon Euro'yu gözden çıkardı - Son Dakika