Premier Lig takımı Aston Villa milli futbolcumuz ve Feyenoord'un kaptanı Orkun Kökçü için gözünü kararttı! 45 Milyon Euro'yu gözden çıkardı - Son Dakika
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Premier Lig takımı Aston Villa milli futbolcumuz ve Feyenoord'un kaptanı Orkun Kökçü için gözünü kararttı! 45 Milyon Euro'yu gözden çıkardı

30.04.2023 15:32

İngiliz temsilcisi Aston Villa gelecek sezon için orta sahaya Türk yıldız Orkun Kökçü'yü takıma monte etmek istiyor. İngilizlerin milli futbolcumuz için 45 milyon euroyu gözden çıkarması bekleniyor.

Bu sezon Feyenoord formasıyla başarılı bir performans ortaya koyan milli futbolcu Orkun Kökçü'ye Premier Lig'den talip çıktı.

45 MİLYON EURO ÖDEMEYE HAZIRLAR

Mirror'da yer alan habere göre, Aston Villa, Orkun Kökçü'nün maçlarını izlemek için bu sezon sık sık Feyenoord maçlarına gözlemci gönderdi. İngiliz ekibi, milli futbolcuyu kadrosuna katmak için 45 milyon euro ödemeye hazır.

ORKUN'UN KARNESİ

Orkun Kökçü bu sezon Feyenoord formasıyla 42 maça çıktı. Milli futbolcu, bu karşılaşmalarda 12 gol attı ve 4 asist yaptı.

Aston Villa, milli futbolcu Orkun Kökçü için 45 milyon euroyu gözden çıkardı
Aston Villa, milli futbolcu Orkun Kökçü için 45 milyon euroyu gözden çıkardı
Aston Villa, milli futbolcu Orkun Kökçü için 45 milyon euroyu gözden çıkardı
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Aston Villa, milli futbolcu Orkun Kökçü için 45 milyon euroyu gözden çıkardı Aston Villa, milli futbolcu Orkun Kökçü için 45 milyon euroyu gözden çıkardı

Orkun Kökçü, Feyenoord, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Premier Lig takımı Aston Villa milli futbolcumuz ve Feyenoord'un kaptanı Orkun Kökçü için gözünü kararttı! 45 Milyon Euro'yu gözden çıkardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Premier Lig takımı Aston Villa milli futbolcumuz ve Feyenoord'un kaptanı Orkun Kökçü için gözünü kararttı! 45 Milyon Euro'yu gözden çıkardı - Son Dakika
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