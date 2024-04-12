İngiltere Premier Lig'de mücadele eden takımlar, transfer yaparken ve sözleşme yenilerken futbolcu menajerlerine toplam 409,5 milyon sterlin ödeme yaptı.
İngiltere Futbol Federasyonu, 1 Şubat 2023-1 Şubat 2024 tarihlerinde yapılan menajer ödemelerine dair rakamları açıkladı.
Chelsea, söz konusu dönemde 75,1 milyon sterlinle menajerlere en çok ödeme yapan kulüp oldu.
Londra ekibini 60,6 milyon sterlinle Manchester City ve 34 milyon sterlinle Manchester United izledi.
Kasasından en az para çıkan takım ise 2 milyon sterlinle Luton Town oldu.
Premier Lig kulüplerinin yaptıkları menajer ödemeleri şöyle:
|Takımlar
|Ödenen ücret (Sterlin)
|Chelsea
|75,140,524
|Manchester City
|60,626,025
|Manchester United
|34,054,001
|Liverpool
|31,500,211
|Arsenal
|24,760,875
|Aston Villa
|21,160,122
|Tottenham
|19,731,099
|Newcastle
|18,881,923
|Bournemouth
|15,999,925
|West Ham United
|13,880,365
|Wolverhampton
|13,392,541
|Nottingham Forest
|13,063,455
|Fulham
|12,062,906
|Brighton
|11,393,102
|Crystal Palace
|11,082,430
|Everton
|10,623,224
|Brentford
|8,147,957
|Burnley
|6,944,589
|Sheffield United
|5,127,509
|Luton Town
|2,020,146
|Toplam
|409,592,929 milyon
Son Dakika › Spor › Premier Lig Takımları Menajerlere 409,5 Milyon Sterlin Ödeme Yaptı - Son Dakika
Beşiktaş Asbaşkanı Onur Göçmez, Samsunspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, 'Bir Beşiktaş taraftarı ne kadar ne kadar üzülüyorsa biz de aynı üzüntüleri çekiyoruz. Bugün itibarıyla Santos ile yollarımızı ayırdık. Sezon sonuna kadar Serdar hocamızla yola devam edeceğiz. Beşiktaş'ta kupa hedefi vardır, kupayı da alacaktır' dedi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Samsunspor beraberliğinin ardından takımın galip gelememesine rağmen kötü oynamadıklarını dile getirerek, 'İstifa etmeyi düşünmüyorum' dedi. Santos, Türkiye Kupası'nı kazanacaklarına inandığını ve takımın performansının kötü olmadığını belirtti.
Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, Beşiktaş maçının ardından yaptığı açıklamada, alınan 1 puandan dolayı mutlu olduğunu söyleyerek, 'Beşiktaş'ın stadına gelerek buradan kolayca galip ayrılamazsınız' dedi. Gisdol, takımın performansını değerlendirirken, Soner Gönül'ün performansını da övdü. Ayrıca, 'Yabancı VAR Hakemi' kararına da eleştirilerde bulundu.
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