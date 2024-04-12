Premier Lig Takımları Menajerlere 409,5 Milyon Sterlin Ödeme Yaptı

Spor

İngiltere Premier Lig'de mücadele eden takımlar, transfer yaparken ve sözleşme yenilerken futbolcu menajerlerine toplam 409,5 milyon sterlin ödeme yaptı.

İngiltere Futbol Federasyonu, 1 Şubat 2023-1 Şubat 2024 tarihlerinde yapılan menajer ödemelerine dair rakamları açıkladı.

Chelsea, söz konusu dönemde 75,1 milyon sterlinle menajerlere en çok ödeme yapan kulüp oldu.

Londra ekibini 60,6 milyon sterlinle Manchester City ve 34 milyon sterlinle Manchester United izledi.

Kasasından en az para çıkan takım ise 2 milyon sterlinle Luton Town oldu.

Premier Lig kulüplerinin yaptıkları menajer ödemeleri şöyle:

Takımlar Ödenen ücret (Sterlin) Chelsea 75,140,524 Manchester City 60,626,025 Manchester United 34,054,001 Liverpool 31,500,211 Arsenal 24,760,875 Aston Villa 21,160,122 Tottenham 19,731,099 Newcastle 18,881,923 Bournemouth 15,999,925 West Ham United 13,880,365 Wolverhampton 13,392,541 Nottingham Forest 13,063,455 Fulham 12,062,906 Brighton 11,393,102 Crystal Palace 11,082,430 Everton 10,623,224 Brentford 8,147,957 Burnley 6,944,589 Sheffield United 5,127,509 Luton Town 2,020,146 Toplam 409,592,929 milyon

Kaynak: AA