Prens Selman'dan Fenerbahçe atağı! Newcastle United, Altay Bayındır için adım atıyor

Uzun süren görüşmelerin ardından Suudi Arabistan Veliaht Prensi Mohammed bin Selman, Newcastle United'ı 300 milyon euro bedelle satın aldı. Transferde yol haritası merakla beklenenen Premier Lig ekibi, Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi Altay Bayındır'ı listesine aldı.

PRENS SELMAN'IN 20 MİLYON EUROYU GÖZDEN ÇIKARMASI LAZIM

Haber Global'in haberine göre; Prens Selman'ın sahibi olduğu Newcastle United, Fenerbahçe'nin milli kalecisi Altay Bayındır'ı izliyor. Fenerbahçe ilk 8 haftalık periyodu lider olarak geçerken, bunda Süper Lig'in en az gol yiyen iki kalecisinden biri olarak Altay Bayındır büyük rol oynadı. Altay için Fenerbahçe cephesi de hazırlık yaparken, yıldız eldiven için 20 milyon euro fiyat biçilmişti. Eğer Newcastle United da Altay'ı istiyorsa en az 20 milyon euroyu gözden çıkarmak durumunda kalacak.