Türkiye Voleybol Federasyonu ve Alanya Belediyesi iş birliğinde düzenlenen Pro Açık ve U20 Kulüpler Türkiye Şampiyonaları sona erdi.

Türkiye Voleybol Federasyonu ve Alanya Belediyesi iş birliğinde, Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV), 23 Projects ve Boardee Sports katkılarıyla 23 Projects Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi'nde düzenlenen Pro Açık ve U20 Kulüpler Türkiye Şampiyonaları sona erdi.

Son gün oynanan karşılaşmaların ardından U20 Kulüpler Türkiye Şampiyonası'nda erkeklerde TVF Spor Lisesi-1 (Polat Kemal Eser, Freddie Jude Fox), kadınlarda ise TVF Spor Lisesi (Alisa Solak, Beste Göğüş) şampiyonluğa ulaştı. Pro Açık Türkiye Şampiyonası'nda ise erkeklerde TVF Spor Lisesi (Sacit Kurt, Ahmet Can Tür, Tuna İmdat, Polat Kemal Eser), kadınlarda ise Alanya Belediye Spor (Anna Değirmenci, Yaren Sencel, Ilona Aksynoi, Kristina A.) şampiyon oldu.

Şampiyonalarda sıralamalar şu şekilde:

U20 Erkekler Kulüpler Türkiye Şampiyonası

1. TVF Spor Lisesi - 1 (Polat Kemal Eser, Freddie Jude Fox)

2.TVF Spor Lisesi - 2 (İsmail Hakkı Kılınç, Furkan Semih Başel)

3. İstanbul Voleybol Siyah (Ahmet Koç, Yalçın Kürekçi)

U20 Kadınlar Kulüpler Türkiye Şampiyonası

1. TVF Spor Lisesi - 1 (Alisa Solak, Beste Göğüş)

2. 2014 Maltepe Spor Kulübü (Ece Kapu, Melis Didar Özkanca)

3. TVF Spor Lisesi - 2 (Ada Çömçömoğlu, Ceylin Özbek)

Pro Açık Kadınlar Kulüpler Türkiye Şampiyonası

1. Alanya Belediye Spor (Anna Değirmenci, Yaren Sencel, Ilona Aksynoı, Kristina A.)

2. TVF Spor Lisesi (Su Şimdim, Bahar Doğan, Ela Köse, İrem Yener)

3. 2014 Maltepe Spor Kulübü (Ece Kapu, Melis Didar Özkanca, Derin Çil, Defne Çelik)

Pro Açık Erkekler Kulüpler Türkiye Şampiyonası

1. TVF Spor Lisesi (Sacit Kurt, Ahmet Can Tür, Tuna İmdat, Polat Kemal Eser)

2. Alanya Belediye Spor (Oğuz Değirmenci, Ali Cebeci, Eren Kanlı, Dündar Yıldırım, Adam Fox, Mehmet B.)

3. Parla Yüksel Spor Kulübü (Mehmet Furkan Baba, Abdullah Selim Kaplan, Yaşar Burak Yağar, Muhammet Kamil Aparı)

Final karşılaşmalarının ardından düzenlenen törende dereceye giren takımlara madalya ve kupalarını; Türkiye Voleybol Federasyonu Plaj Voleybolu Danışmanı Oğuz Değirmenci, Türkiye Voleybol Federasyonu Plaj Voleybolu Operasyon Direktörü Ahmet Salman, Alanya Belediyesi Organizasyon Yetkilisi Mustafa Bora ve Türkiye Voleybol Federasyonu Hakem Gözlemcisi Durali Akça takdim etti.