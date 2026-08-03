Pro Açık ve U20 Kulüpler Türkiye Şampiyonaları sona erdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Pro Açık ve U20 Kulüpler Türkiye Şampiyonaları sona erdi

Pro Açık ve U20 Kulüpler Türkiye Şampiyonaları sona erdi
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Voleybol Federasyonu ve Alanya Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen Pro Açık ve U20 Kulüpler Türkiye Şampiyonaları tamamlandı. U20'de TVF Spor Lisesi takımları, Pro Açık erkeklerde TVF Spor Lisesi, kadınlarda Alanya Belediye Spor şampiyon oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonu ve Alanya Belediyesi iş birliğinde düzenlenen Pro Açık ve U20 Kulüpler Türkiye Şampiyonaları sona erdi.

Türkiye Voleybol Federasyonu ve Alanya Belediyesi iş birliğinde, Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV), 23 Projects ve Boardee Sports katkılarıyla 23 Projects Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezi'nde düzenlenen Pro Açık ve U20 Kulüpler Türkiye Şampiyonaları sona erdi.

Son gün oynanan karşılaşmaların ardından U20 Kulüpler Türkiye Şampiyonası'nda erkeklerde TVF Spor Lisesi-1 (Polat Kemal Eser, Freddie Jude Fox), kadınlarda ise TVF Spor Lisesi (Alisa Solak, Beste Göğüş) şampiyonluğa ulaştı. Pro Açık Türkiye Şampiyonası'nda ise erkeklerde TVF Spor Lisesi (Sacit Kurt, Ahmet Can Tür, Tuna İmdat, Polat Kemal Eser), kadınlarda ise Alanya Belediye Spor (Anna Değirmenci, Yaren Sencel, Ilona Aksynoi, Kristina A.) şampiyon oldu.

Şampiyonalarda sıralamalar şu şekilde:

U20 Erkekler Kulüpler Türkiye Şampiyonası

1. TVF Spor Lisesi - 1 (Polat Kemal Eser, Freddie Jude Fox)

2.TVF Spor Lisesi - 2 (İsmail Hakkı Kılınç, Furkan Semih Başel)

3. İstanbul Voleybol Siyah (Ahmet Koç, Yalçın Kürekçi)

U20 Kadınlar Kulüpler Türkiye Şampiyonası

1. TVF Spor Lisesi - 1 (Alisa Solak, Beste Göğüş)

2. 2014 Maltepe Spor Kulübü (Ece Kapu, Melis Didar Özkanca)

3. TVF Spor Lisesi - 2 (Ada Çömçömoğlu, Ceylin Özbek)

Pro Açık Kadınlar Kulüpler Türkiye Şampiyonası

1. Alanya Belediye Spor (Anna Değirmenci, Yaren Sencel, Ilona Aksynoı, Kristina A.)

2. TVF Spor Lisesi (Su Şimdim, Bahar Doğan, Ela Köse, İrem Yener)

3. 2014 Maltepe Spor Kulübü (Ece Kapu, Melis Didar Özkanca, Derin Çil, Defne Çelik)

Pro Açık Erkekler Kulüpler Türkiye Şampiyonası

1. TVF Spor Lisesi (Sacit Kurt, Ahmet Can Tür, Tuna İmdat, Polat Kemal Eser)

2. Alanya Belediye Spor (Oğuz Değirmenci, Ali Cebeci, Eren Kanlı, Dündar Yıldırım, Adam Fox, Mehmet B.)

3. Parla Yüksel Spor Kulübü (Mehmet Furkan Baba, Abdullah Selim Kaplan, Yaşar Burak Yağar, Muhammet Kamil Aparı)

Final karşılaşmalarının ardından düzenlenen törende dereceye giren takımlara madalya ve kupalarını; Türkiye Voleybol Federasyonu Plaj Voleybolu Danışmanı Oğuz Değirmenci, Türkiye Voleybol Federasyonu Plaj Voleybolu Operasyon Direktörü Ahmet Salman, Alanya Belediyesi Organizasyon Yetkilisi Mustafa Bora ve Türkiye Voleybol Federasyonu Hakem Gözlemcisi Durali Akça takdim etti.

Kaynak: İHA

Türkiye Voleybol Federasyonu, Alanya Belediyesi, Türkiye, Alanya, Turizm, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Pro Açık ve U20 Kulüpler Türkiye Şampiyonaları sona erdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Edirne’de traktör kazası: Karı koca hayatını kaybetti Edirne'de traktör kazası: Karı koca hayatını kaybetti
Tam 17 sene sonra gelen zafer Hollanda Süper Kupası 17 yıl sonra AZ Alkmaar’ın Tam 17 sene sonra gelen zafer! Hollanda Süper Kupası 17 yıl sonra AZ Alkmaar'ın
İznik’te kaza: Anne ve kızı hayatını kaybetti İznik'te kaza: Anne ve kızı hayatını kaybetti
Trump: İran’la müzakereler bugün başlayacak Trump: İran'la müzakereler bugün başlayacak
Bursa’da hamile kadın balkondan düşerek hayatını kaybetti Bursa'da hamile kadın balkondan düşerek hayatını kaybetti
Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu tutuklandı Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu tutuklandı

23:37
Avrupa’da rekor transfer Bonservisi kulüp tarihine geçti
Avrupa'da rekor transfer! Bonservisi kulüp tarihine geçti
23:17
Beşiktaş’ta Salah yerine yeni hedef Brahim Diaz
Beşiktaş'ta Salah yerine yeni hedef Brahim Diaz
21:27
Cem Küçük’ün tutuklandığı soruşturma büyüyor Gazeteci Tahir Sarıkaya da gözaltına alındı
Cem Küçük'ün tutuklandığı soruşturma büyüyor! Gazeteci Tahir Sarıkaya da gözaltına alındı
21:25
Eski Survivor yarışmacısı Bennu Gerede için gözaltı kararı
Eski Survivor yarışmacısı Bennu Gerede için gözaltı kararı
20:53
Şehirlerarası otobüs seferlerinde yeni dönem: İstanbul-Ankara hattında ara duraklar kaldırılıyor
Şehirlerarası otobüs seferlerinde yeni dönem: İstanbul-Ankara hattında ara duraklar kaldırılıyor
20:37
Türk gemisine Karadeniz’de dron saldırısı: 4 yaralı
Türk gemisine Karadeniz'de dron saldırısı: 4 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2026 23:40:19. #.0.3#
SON DAKİKA: Pro Açık ve U20 Kulüpler Türkiye Şampiyonaları sona erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.