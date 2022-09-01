Konyaspor karşılaşmasında kırmızı kart gören Valencia 1 maç ceza aldı! - Son Dakika
Üye Girişi

Konyaspor karşılaşmasında kırmızı kart gören Valencia 1 maç ceza aldı!

01.09.2022 23:02

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Konyaspor karşılaşmasında kırmızı kart gören Fenerbahçeli futbolcu Enner Valencia'ya 1 maç ceza verdi.

Süper Lig'in 4. haftasında Konyaspor'a mağlup olan Fenerbahçe'de Enner Valencia, 22. dakikada rakibiyle girdiği fiziksel münakaşa sonrası kırmızı kartla oyun dışı kalmıştı. Ekvadorlu golcünün cezası belli oldu.

1 MAÇ MEN VE PARA CEZASI

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan Enner Valencia için yapılan açıklamada, "Fenerbahçe sporcusu Enner Remberto Valencia Lastra'nın, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ile 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 1 resmi müsabakadan men ve 8.700.-TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi." ifadeleri kullanıldı.

YORUMLAR
500
Maxi Gomez, Trabzonspor için geldi! Ahmet Ağaoğlu'nun Fenerbahçe sözleri dikkat çekti Maxi Gomez, Trabzonspor için geldi! Ahmet Ağaoğlu'nun Fenerbahçe sözleri dikkat çekti PFDK'dan Valencia'ya 1 maç ceza PFDK'dan Valencia'ya 1 maç ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Erzurumspor Kulübü, Konyaspor, Valencia, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Konyaspor karşılaşmasında kırmızı kart gören Valencia 1 maç ceza aldı! - Son Dakika


Son Dakika
23:21 Son doğal gaz zamlarıyla bu yıl faturalar 2 katına çıkacak!
23:18 CHP lideri Kılıçdaroğlu, KHK'lılar hakkında "Tamamı görevlerine iade edilecek" sözlerine açıklık getirdi
23:02 Konyaspor karşılaşmasında kırmızı kart gören Valencia 1 maç ceza aldı!
22:55 Yusuf Yazıcı tekrar Trabzonspor'da! Milli futbolcu özel uçakla İstanbul'a gelecek
21:49 Ukrayna'dan gelen gemi karaya oturdu! İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği bir süreliğine durduruldu
21:42 Bakan Soylu'dan TFF binasına düzenlenen saldırıyla ilgili açıklama: Gözaltına alınan 2 zanlı da sarhoş
21:40 TFF binasına yapılan saldırıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı
21:19 Van'da konuşma yapan HDP'li Pervin Buldan partililere seslendi: Seçimlere iki ittifakla giriyoruz
21:12 Fenerbahçe'den inanılmaz transfer hamlesi! Başkan Ali Koç, Cristiano Ronaldo ile prensip anlaşmasına vardı
20:50 Esnaf ziyaretine çıkan CHP heyetine beklenmedik tepki: Tayyip'in tırnağı olamazsın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2022 23:52:22. #1.11#
SON DAKİKA: Konyaspor karşılaşmasında kırmızı kart gören Valencia 1 maç ceza aldı! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement