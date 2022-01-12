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Profesyonel liglerin tek namağlup takımı Sakaryaspor - Son Dakika

Profesyonel liglerin tek namağlup takımı Sakaryaspor

12.01.2022 11:02

TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Sakaryaspor, ligin ilk yarısındaki istatistikleriyle önemli bir performansa imza attı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Sakaryaspor, ligin ilk yarısındaki istatistikleriyle önemli bir performansa imza attı.

Sezona istediği gibi başlayamayan Sakaryaspor, ilk 8 haftayı 3 galibiyet ve 5 beraberlik sonucunda topladığı 14 puanla 7'nci sırada tamamladı. Yeşil-siyahlı ekip, ligin 9. haftasından itibaren 11 maçta 10 galibiyet ve 1 beraberlik alarak yükselişe geçti.

Ligin 13. haftasında zirveye yerleşen Sakaryaspor, 45 puanla en yakın rakibinin 5 puan önünde devreyi lider kapatırken, profesyonel liglerin tek namağlup takımı unvanıyla yoluna devam ediyor.

Rakip fileleri en fazla havalandıran takım

Sakaryaspor, ligin ilk devresinde attığı 41 golle Türkiye liglerinde en fazla gol atan takım oldu.

Kalesinde sadece 8 gol gören yeşil-siyahlı ekip, 33 averaj elde ederek bu alanda Türkiye liglerindeki bütün takımları geride bıraktı.

10 yıllık Spor Toto 1. Lig hasretine son vermek istiyor

Türkiye'nin köklü takımlarından Sakaryaspor, Spor Toto 1. Lig'den 2011-2012 sezonunda küme düşerken, 10 yıl aradan sonra yeniden bu kulvara dönmenin hesaplarını yapıyor.

Son 10 yıldır 2 ve 3. ligde mücadele eden yeşil-siyahlılar, 2018, 2019 ve 2021 play-off finallerinde rakiplerine yenilerek Spor Toto 1. Lig'in kapısından döndü.

Sakaryaspor, ligdeki başarısını sürdürerek 10 yılın ardından tekrar Spor Toto 1. Lig'e çıkmayı hedefliyor.

Coşkundere: "Seriye ikinci yarıda da devam etmek istiyoruz"

Sakaryaspor Teknik Direktörü Ercümend Coşkundere, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu sezon Spor Toto 1. Lig hedefine ulaşmak istediklerini söyledi.

Sezon başında yeni kurulan takımlarda uyum sorunu yaşanabildiğini dile getiren Coşkundere, ilk haftalarda puan kayıpları yaşadıklarını hatırlattı.

Takımın birbirine adaptasyonunun sağlanması ve fikstürün de lehlerine dönmesiyle istedikleri yere geldiklerini dile getiren Coşkundere, "İlk yarıyı puan farkıyla lider bitirdik. 11 haftada 10 galibiyet, 1 beraberlik güzel bir seri. Bu seriye ikinci yarıda da devam etmek istiyoruz." diye konuştu.

Coşkundere, devre arası kampında 2 hazırlık maçı yaptıklarını, hava muhalefeti nedeniyle kampın son kısmından istedikleri verimi alamadıklarını aktararak, "O eksiği antrenmanlarla telafi etmek istiyoruz. Maç haftasındayız. Sıkı çalışmak ve ligi şampiyon bitirmek istiyoruz. Hedefimiz bu." ifadelerini kullandı.

Sakaryaspor'un daha önce play-off oynasa da yaklaşık 90 hafta lider olamadığını dile getiren Coşkundere, "Play-off etabını düşünmüyoruz. İnşallah birinci olarak çıkacağız. Bu konuda umutluyuz ve çok da çalışıyoruz. Başkanından hocasına, oyuncusuna, personeline kadar takım bilinci yakalayıp sezon başındaki negatifliği kırdık." değerlendirmesinde bulundu.

Coşkundere, taraftarın da takıma inandığını ve bir bütünlük sağlandığını kaydetti.

Takım kaptanı Ömer Bozan ise şampiyonluk hedefine ulaşacak seviyede bir takımın kurulduğunu, kendilerinin de bunun bilincinde olduklarını anlattı.

Son haftalarda seri yakaladıklarını belirten Ömer, "Hedefimiz, inşallah ikinci yarıda bu süreci devam ettirip, şampiyonluk ipini göğüslemek. Zorlu virajlar da olacak ama bunun üstesinden gelebilecek bir camiayız. İnşallah sezon sonu Sakarya'da şampiyonluğu kutlayacağız." şeklinde konuştu.

Profesyonel liglerin tek namağlup takımı Sakaryaspor
Profesyonel liglerin tek namağlup takımı Sakaryaspor
Profesyonel liglerin tek namağlup takımı Sakaryaspor

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Futbol Federasyonu, Sakaryaspor, Spor Toto, Play Off, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Profesyonel liglerin tek namağlup takımı Sakaryaspor - Son Dakika Spor


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