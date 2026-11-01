Protezli Muhammet Yaşlı, aralıkta Türkiye Şampiyonası'nda madalya hedefliyor - Son Dakika
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Protezli Muhammet Yaşlı, aralıkta Türkiye Şampiyonası'nda madalya hedefliyor

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Protezli Muhammet Yaşlı, aralıkta Türkiye Şampiyonası\'nda madalya hedefliyor
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Tekirdağ'da iki yıl önce kavgayı ayırırken bıçaklanan ve 45 ameliyata rağmen sol bacağı kesilen 22 yaşındaki Muhammet Yaşlı, protezle yaklaşık 3 aydır yüzüyor. Aralıkta planlanan Türkiye Şampiyonası'nda madalya hedefleyen Yaşlı, haftada 3 gün antrenman yapıyor.

Tekirdağ'da iki yıl önce sol bacağını kaybeden ve takılan protezle yaşamını sürdüren 22 yaşındaki Muhammet Yaşlı, yüzmede Türkiye şampiyonu olmak istiyor.

İki yıl önce arkadaşları arasındaki kavgayı ayırmak isterken sol bacağından bıçaklanan Muhammet Yaşlı, bir hafta yoğun bakımda kaldı. Tedavi sürecinde 45 ameliyat geçiren Yaşlı'nın bacağı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak önce diz altından, ardından diz üstünden kesildi.

Zorlu süreçte annesinin desteğiyle hayata tutunan Yaşlı, protez takılmasının ardından yeniden sosyalleşmek amacıyla yaklaşık 3 ay önce yüzmeye başladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü antrenörü Anıl Bulut yönetiminde haftada 3 gün antrenman yapan ve kısa sürede tek başına yüzebilecek seviyeye gelen bedensel engelli sporcu, aralık ayında düzenlenmesi planlanan Türkiye Şampiyonası'nda kürsüye çıkmak için kulaç atıyor.

Yaşlı, Türkiye Şampiyonası'nda madalya kazanmayı hedefliyor.

"Hayata tutunmak zorundayız"

Muhammet Yaşlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, arkadaşları arasındaki kavgayı ayırmaya çalışırken yaralandığını söyledi.

Yaşadığı sürecin kendisi için oldukça zor olduğunu dile getiren Yaşlı, "Bu süreçte psikolojik olarak çok sorun yaşadım. Ama annemin yanımda olması bana çok güç verdi. Ameliyatlarım bittikten sonra hayata tutunma savaşım başladı. Annemin yanımda olduğunu hissederek hep hayata tutunmaya çalıştım." dedi.

Yüzmeyle yeniden sosyalleşmeye başladığını ve bir şeyler başarabileceğine inandığını ifade eden Yaşlı, antrenörü Anıl Bulut'un kendisine çok yardımcı olduğunu aktardı.

Aralık ayında yapılması planlanan yarışa katılmak istediğini belirten Yaşlı, şunları kaydetti:

"İnşallah kendime büyük bir hedef koyarak o hedefi gerçekleştirmek istiyorum. Bu yolda başaracağıma inanıyorum. Hayat ne olursa olsun devam ediyor ve biz bu hayata tutunmak zorundayız. Sadece evde oturup yatmakla, hayatın geçmesini beklemekle hiçbir yere varılmıyor. Bunun için de savaşmak lazım. Savaşı sonuna kadar vereceğim, inanıyorum."

"İlk üçe girmeyi hedefliyoruz"

Yüzme antrenörü Anıl Bulut ise Muhammet Yaşlı ile yaklaşık 3 aydır çalıştıklarını ve sporcusunun bu sürede güzel bir gelişim gösterdiğini belirtti.

Yaşlı'nın yüzmede oldukça iyi olduğunu ifade eden Bulut, ondan beklentilerinin yüksek olduğunu dile getirdi.

Aralık ayında yapılması planlanan yarışmaya katılmayı hedeflediklerini aktaran Bulut, "Bu yarışmada amacımız ilk üçe girmek, Türkiye derecesi yapmak olacaktır." dedi.

Kaynak: AA
TekirdağTürkiyeYaşamSporSon Dakika

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