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PSG'de Lionel Messi sakatlandı! Pochettino, oyundan alma kararında haklı çıktı - Son Dakika

PSG'de Lionel Messi sakatlandı! Pochettino, oyundan alma kararında haklı çıktı

21.09.2021 15:48

Fransız devi PSG'de Lionel Messi sakatlandı. Arjantinli starın Lyon maçında son bölümde aldığı darbe sebebiyle sakatlandığı bildirildi. Messi'ye 48 saat sonra bir kontrol daha yapacak. PSG'nin yarın oynayacağı maçta Lionel Messi forma giyemeyecek.

Lionel Messi, PSG- Lyon maçında son bölüme eşitlikle girilirken, hocası Mauricio Pochettino tarafından oyundan alınmıştı. Yıldız futbolcu hocasına karşı verdiği tepkilerle dünya basınında gündemin zirvesine oturmuştu. Ancak Pochettino haklı çıktı.

Messi'nin yaptığı tavır boşunaymış! PSG'nin hocası Pochettino, aklandı

48 SAAT SONRA KONTROL

Pochettino, sakatlığı sebebiyle Messi'yi oyundan aldığını ifade etse de eleştirilerden kurtulamamıştı. Ancak kulüpten yapılan açıklamada hoca aklandı. PSG'den yapılan bilgilendirmede "Lionel Messi'nin sol dizine aldığı darbenin ardından bu sabah çekilen MR'ında kemik kontüzyonu belirtileri doğrulandı. 48 saat sonra yeni kontrol yapılacak" ifadeleri yer aldı.

PSG'de Lionel Messi sakatlandı! Pochettino, oyundan alma kararında haklı çıktı

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Son Dakika Spor PSG'de Lionel Messi sakatlandı! Pochettino, oyundan alma kararında haklı çıktı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: PSG'de Lionel Messi sakatlandı! Pochettino, oyundan alma kararında haklı çıktı - Son Dakika
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